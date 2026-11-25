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O Atlético de Madrid chegou a sete pontos na fase de liga da Champions League com uma vitória controlada por 2 a 0 sobre o Viking no Riyadh Air Metropolitano. Gols de Alexander Sorloth e Julian Alvarez em um intervalo de cinco minutos definiram a partida antes da meia hora inicial e recolocaram o time de Diego Simeone na briga após um início lento de campanha europeia.

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Depois de vencer apenas um dos quatro primeiros jogos e perder para o Bayern de Munique na partida anterior, o Atlético precisava de uma resposta convincente em casa. O Viking ameaçou surpreender com duas chances de Erik Botheim nos primeiros sete minutos, mas os donos da casa logo impuseram sua superioridade. Depois que Sorloth e Alvarez marcaram em um intervalo de cinco minutos, apenas uma estreia inspirada do goleiro Lubomir Belko na Champions League, com sete defesas diante das 20 finalizações do Atlético, impediu um placar mais elástico.

Com os três pontos praticamente assegurados no intervalo, o time de Simeone passou a administrar a partida. Após o intervalo, deixou os visitantes noruegueses ficarem com 56% da posse de bola e se manteve em um 4-4-2 compacto e disciplinado, que limitou o Viking a uma única finalização no alvo durante toda a noite. Aos 61 minutos, um pênalti a favor de Johnny Cardoso foi anulado pelo VAR por impedimento. Já nos acréscimos, Henrik Falchener foi expulso por derrubar Giuliano Simeone.

Confira as notas da GOAL para os jogadores do Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano:

Goleiro e defesa

Jan Oblak (6/10): Não precisou fazer nenhuma defesa até os 81 minutos, já que as primeiras chances do Viking foram para fora. Quando enfim foi exigido, segurou sem dificuldade a finalização colocada do reserva Amin Cosic e manteve o gol intacto sem sustos.

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Marcos Llorente (7/10): Foi superado por Zlatko Tripic aos cinco minutos, mas, depois disso, fechou o lado direito. Acertou 49 de 56 passes e venceu quatro de cinco disputas. Criou duas oportunidades aos 17 minutos e fez um cruzamento perigoso aos 51, que Sorloth quase completou para o gol.

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Robin Le Normand (7/10): Dominante nas disputas e tranquilo sob pressão. Ajudou a neutralizar Botheim após o início movimentado do atacante, venceu as três disputas aéreas que teve e afastou cinco bolas de cabeça. Os 14 cruzamentos do Viking não deram em nada.

David Hancko (7/10): Foi o zagueiro de maior destaque do Atlético na partida. Leu bem as jogadas de perigo e somou oito ações defensivas, criou uma chance de finalização para Giuliano Simeone aos 65 minutos e quase marcou de cabeça após um escanteio aos 68.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Foi uma ameaça criativa constante pela esquerda. Infiltrou-se na área no momento certo para rolar a bola para trás no gol de abertura de Sorloth, aos 19 minutos, e obrigou Belko a se esticar para defender uma finalização de longe que ia no ângulo, aos 52. Também levantou a bola para a chance de Cardoso aos 44 minutos e preparou a cabeçada de Hancko em uma cobrança curta de escanteio, embora tenha sido driblado quatro vezes na defesa.

Meio-campo

Lee Kang-In (7/10): Ágil e criativo pela direita. Obrigou Belko a fazer uma boa defesa rasteira aos 32 minutos, ajudou a construir a jogada envolvente que terminou no cruzamento perigoso de Llorente aos 51 e provocou um cartão amarelo para Gianni Stensness logo após o reinício da partida, antes de sair aos 57.

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Koke (7/10): De volta ao time titular após a derrota para o Bayern, o capitão ditou o ritmo com sua habitual tranquilidade. Viu um chute desviado aos 16 minutos passar por pouco sobre o gol, preparou uma finalização de longe para Alvarez aos 34 e manteve ágeis as transições no meio-campo até sair aos 68.

Johnny Cardoso (7/10): Participativo nas duas áreas. Percebeu a infiltração de Grimaldo na jogada do primeiro gol, liderou todos os jogadores com 0,53 xG e parou em duas boas defesas de Belko, aos 44 e 65 minutos. Também teve um pênalti a seu favor anulado pelo VAR por impedimento aos 61 minutos e escorregou em um contra-ataque no fim.

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Alex Baena (6/10): Escalado pelo lado esquerdo do meio-campo, mostrou disposição nos primeiros 45 minutos e obrigou Belko a fazer uma grande defesa no ângulo aos 32, mas teve várias finalizações bloqueadas. Foi substituído por Pablo Barrios no intervalo.

Ataque

Alexander Sorloth (7/10): Marcou seu primeiro gol da temporada contra seus compatriotas, com uma finalização precisa de esquerda aos 19 minutos. Segurou bem a bola, preparou a finalização de Lee aos 32 e quase alcançou o cruzamento de Llorente para fazer o segundo, antes de sair lesionado aos 71.

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Julian Alvarez (8/10): Foi, sem discussão, o melhor em campo pelo Atlético em menos de uma hora de jogo. Cobrou uma falta direta pela lateral aos 24 minutos, e a bola cruzou a linha antes de Belko conseguir afastá-la. Voltou a testar o goleiro de longe e iniciou vários ataques no primeiro tempo, antes de ser substituído aos 57.

Reservas e técnico

Pablo Barrios (6/10): Entrou no lugar de Baena no intervalo e deu estabilidade ao meio-campo enquanto o Atlético controlava o ritmo, acertando 34 de 36 passes. Quase deu uma assistência aos 88 minutos, quando lançou Jonathan David em um contra-ataque rápido.

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Jonathan David (6/10): Entrou no lugar de Lee aos 57 minutos e mostrou boa participação nas tabelas. Desviou o lançamento longo de Grimaldo para deixar Cardoso livre aos 79. Ficou impedido uma vez e lamentará a chance desperdiçada aos 88, quando passou pela defesa, mas pegou mal na bola e finalizou para fora.

Giuliano Simeone (6/10): Trouxe sua intensidade característica ao substituir Alvarez aos 57 minutos. Teve uma finalização pelo meio bloqueada aos 65 e encerrou uma participação enérgica ao arrancar livre nos acréscimos e sofrer a falta intencional que levou à expulsão de Falchener.

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Morten Hjulmand (6/10): Entrou no lugar de Koke aos 68 minutos para reforçar o meio-campo. Acertou todos os 14 passes que tentou, enquanto o Viking não encontrava um caminho para voltar ao jogo.

Rodrigo Mendoza (6/10): Substituiu Sorloth aos 71 minutos e causou boa impressão, completando os três dribles que tentou e obrigando Belko a defender uma finalização de fora da área, rasteira à sua esquerda, nos acréscimos.

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Diego Simeone (7/10): Fez três mudanças acertadas após a derrota para o Bayern e foi recompensado com uma primeira meia hora de jogo muito forte, que praticamente definiu a partida. Administrou bem o elenco com substituições no início do segundo tempo, e seu time confirmou a vitória sem dificuldades.