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O Atlético de Madrid chegou a sete pontos na fase de liga da Champions League com uma vitória controlada por 2 a 0 sobre o Viking no Riyadh Air Metropolitano. Gols de Alexander Sorloth e Julian Alvarez em um intervalo de cinco minutos resolveram a partida antes da marca de meia hora e recolocaram o time de Diego Simeone na disputa após um início lento na campanha europeia.

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Depois de vencer apenas um dos quatro primeiros jogos e perder para o Bayern de Munique na rodada anterior, o Atlético precisava dar uma resposta convincente em casa. O Viking chegou a ameaçar uma surpresa, com duas chances para Erik Botheim nos primeiros sete minutos, mas os mandantes logo impuseram sua qualidade. Depois que Sorloth e Alvarez marcaram em um intervalo de cinco minutos, apenas a estreia inspirada do goleiro do Viking Lubomir Belko na Champions League, com sete defesas diante dos 20 chutes do Atlético, impediu um placar mais elástico.

Com os três pontos praticamente garantidos no intervalo, o time de Simeone passou a administrar a partida. Os jogadores aceitaram que os visitantes noruegueses tivessem 56% da posse de bola após o intervalo e se mantiveram em um 4-4-2 compacto e disciplinado, que limitou o Viking a apenas um chute no alvo durante toda a noite. Um pênalti marcado a favor de Johnny Cardoso foi anulado pelo VAR por impedimento por volta dos 60 minutos, antes de Henrik Falchener ser expulso nos acréscimos por derrubar Giuliano Simeone.

A seguir, as notas da GOAL para os jogadores do Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano...

Goleiro e defesa

Jan Oblak (6/10): Não precisou fazer nenhuma defesa até os 81 minutos, já que as chances iniciais do Viking saíram para fora. Quando finalmente foi exigido, segurou com tranquilidade o chute colocado do reserva Amin Cosic e garantiu uma partida sem sofrer gols nem sustos.

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Marcos Llorente (7/10): Foi superado por Zlatko Tripic aos cinco minutos, mas, dali em diante, fechou o lado direito. Acertou 49 de 56 passes e venceu quatro de cinco disputas, criou duas oportunidades aos 17 minutos e cruzou com perigo aos 51, em uma bola que Sorloth ficou a centímetros de completar para o gol.

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Robin Le Normand (7/10): Dominante nas disputas e tranquilo sob pressão. Ajudou a neutralizar Botheim após o início movimentado do atacante, venceu as três disputas aéreas que teve e afastou cinco bolas de cabeça, sem deixar que os 14 cruzamentos do Viking resultassem em gol.

David Hancko (7/10): Foi o zagueiro de maior destaque do Atlético na partida. Leu bem as jogadas para somar oito ações defensivas, criou uma chance de finalização para Giuliano Simeone aos 65 minutos e quase marcou de cabeça em um escanteio aos 68.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Foi uma ameaça criativa constante pela esquerda. Cronometrou perfeitamente a entrada na área para rolar a bola para trás no gol de abertura de Sorloth, aos 19 minutos, e obrigou Belko a se esticar para defender um chute de longe que ia no ângulo aos 52. Também levantou a bola para a chance de Cardoso aos 44 minutos e serviu Hancko para a cabeçada após uma cobrança curta de escanteio, embora tenha sido driblado quatro vezes na defesa.

Meio-campo

Lee Kang-In (7/10): Ágil e criativo pela direita. Obrigou Belko a fazer uma boa defesa rasteira aos 32 minutos, participou da construção da jogada trabalhada que terminou no cruzamento perigoso de Llorente aos 51 e provocou um cartão amarelo para Gianni Stensness logo após o reinício do jogo, antes de sair aos 57 minutos.

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Koke (7/10): De volta ao time titular após a derrota para o Bayern, o capitão ditou o ritmo com a serenidade habitual. Viu um chute desviado passar pouco acima do gol aos 16 minutos, preparou uma finalização de longe para Alvarez aos 34 e manteve rápidas as transições pelo meio-campo até sair aos 68.

Johnny Cardoso (7/10): Teve atuação intensa nas duas partes do campo. Percebeu a movimentação de Grimaldo na construção do primeiro gol, liderou todos os jogadores com 0,53 xG e parou duas vezes em boas defesas de Belko, aos 44 e 65 minutos. Também teve um pênalti anulado pelo VAR por impedimento aos 61 minutos e perdeu o equilíbrio em um contra-ataque no fim.

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Alex Baena (6/10): Escalado pela esquerda do meio-campo, mostrou disposição nos primeiros 45 minutos e obrigou Belko a fazer uma grande defesa no ângulo aos 32, mas teve várias finalizações bloqueadas. Saiu no intervalo para a entrada de Pablo Barrios.

Ataque

Alexander Sorloth (7/10): Marcou seu primeiro gol da temporada contra seus compatriotas com uma finalização precisa de esquerda aos 19 minutos. Segurou bem a bola, preparou a finalização de Lee aos 32 e quase alcançou o cruzamento de Llorente para marcar o segundo, antes de ser obrigado a sair por lesão aos 71 minutos.

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Julian Alvarez (8/10): Fez a contribuição decisiva em menos de uma hora em campo. Bateu diretamente para o gol uma falta cobrada de um ângulo aberto aos 24 minutos, e a bola já havia cruzado a linha quando Belko conseguiu afastá-la. Voltou a testar o goleiro de longe e iniciou vários ataques no primeiro tempo antes de ser substituído aos 57 minutos.

Reservas e técnico

Pablo Barrios (6/10): Substituiu Baena no intervalo e deu estabilidade ao meio-campo enquanto o Atlético controlava o ritmo, acertando 34 de 36 passes. Quase deu uma assistência aos 88 minutos, quando lançou Jonathan David em um contra-ataque bem executado.

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Jonathan David (6/10): Entrou no lugar de Lee aos 57 minutos e mostrou bom entrosamento nas tabelas, desviando o lançamento longo de Grimaldo para deixar Cardoso livre aos 79. Ficou impedido uma vez e lamentará a boa chance desperdiçada aos 88 minutos, quando passou pela defesa, mas pegou mal na bola e finalizou para fora.

Giuliano Simeone (6/10): Trouxe sua intensidade característica após substituir Alvarez aos 57 minutos. Teve um chute pelo meio bloqueado aos 65 e encerrou uma participação enérgica ao disparar livre nos acréscimos e sofrer a falta intencional que resultou na expulsão de Falchener.

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Morten Hjulmand (6/10): Entrou no lugar de Koke aos 68 minutos para reforçar o meio-campo. Acertou todos os 14 passes que tentou, enquanto o Viking não encontrou caminho para voltar ao jogo.

Rodrigo Mendoza (6/10): Substituiu Sorloth aos 71 minutos e causou boa impressão, completando os três dribles que tentou e obrigando Belko a defender, caindo para a esquerda, um chute de fora da área nos acréscimos.

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Diego Simeone (7/10): Fez três mudanças certeiras após a derrota para o Bayern e foi recompensado com uma primeira meia hora em alta intensidade, que praticamente resolveu a partida. Administrou bem o elenco com substituições no início do segundo tempo, enquanto seu time conduziu o jogo até o fim sem dificuldades.