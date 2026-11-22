O Atlético de Madrid de Diego Simeone deu uma aula de tática no Coliseum e superou o Getafe com uma atuação marcada por transições eficientes e domínio territorial. A partida ficou praticamente decidida no primeiro tempo, quando o Atlético explorou com precisão os espaços na marcação do Getafe. Com 69% de posse de bola e impressionantes 4,11 gols esperados (xG), os visitantes mantiveram o Getafe recuado durante a maior parte do jogo.

Julian Alvarez liderou a fluidez do ataque. Sua movimentação inteligente entre as linhas abriu caminho para Alex Baena e Johnny Cardoso marcarem antes do intervalo.

Embora o Getafe tenha tentado quebrar o ritmo com 11 faltas, o Atlético manteve a calma e chegou ao terceiro gol com um pênalti convertido por Alex Grimaldo no fim da partida, após a expulsão de Djene. Foi uma atuação completa, que evidenciou o entrosamento crescente do elenco reforçado de Simeone.

Goleiro e defesa

Jan Oblak - 7/10

Noite tranquila para o capitão esloveno, que praticamente assistiu ao jogo enquanto seu time dominava a posse de bola. Precisou fazer apenas uma defesa para terminar sem sofrer gols, mas foi seguro na distribuição de bola e ajudou o Atlético a sair jogando diante da pressão esporádica do Getafe.

Robin Le Normand - 7/10

Dominante nos duelos individuais, Le Normand não deu espaço a Enes Unal. Recebeu cartão amarelo aos 49 minutos por uma falta tática, mas seguiu firme pelo alto e tranquilo com a bola até a mudança na organização defensiva no fim.

David Hancko - 7/10

Hancko deu ótimo equilíbrio ao lado esquerdo da dupla de zaga. Sua capacidade de avançar até o meio-campo ajudou a sustentar os 69% de posse de bola, e ele esteve atento às bolas longas do Getafe, fazendo várias interceptações importantes.

Marcos Llorente - 7/10

Em sua função híbrida pelo lado direito, Llorente foi peça importante nas transições. Sua velocidade na recomposição neutralizou as tentativas de contra-ataque do Getafe pela esquerda, e ele deu a amplitude necessária para abrir a formação estreita do 4-4-2 dos mandantes.

Alex Grimaldo - 8/10

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Ameaça constante pela esquerda, Grimaldo coroou uma ótima atuação individual ao converter um pênalti aos 90+2 minutos e fazer 3 a 0. Seus cruzamentos foram perigosos de forma consistente, e ele cumpriu suas tarefas defensivas com a inteligência de sempre.

Meio-campo

Koke - 7/10

O veterano meio-campista foi o coração do time, mantendo a circulação da bola e garantindo que o Atlético não perdesse sua organização. Ditou o ritmo do jogo e permitiu que os companheiros mais adiantados ocupassem os corredores internos.

Johnny Cardoso - 8/10

Cardoso teve uma atuação de destaque no meio-campo. Escolheu bem o momento de chegar à área e marcou o segundo gol, aos 30 minutos. Apesar do cartão amarelo recebido aos 36, sua força física foi fundamental antes de ser substituído no intervalo.

Pablo Barrios - 7/10

Barrios trouxe energia à região central do campo e fez com facilidade a ligação entre a transição defensiva e o ataque. Sua capacidade de resistir à pressão foi essencial em um jogo no qual o Getafe buscou disputas físicas no meio-campo.

Alex Baena - 8/10

Baena abriu o placar aos 10 minutos com uma finalização precisa e definiu o tom da partida. Sua movimentação sem a bola deu trabalho constante aos laterais do Getafe, e ele se entendeu muito bem com Alvarez durante os 67 minutos em que esteve em campo.

Giuliano Simeone - 6/10

Simeone mostrou disposição e intensidade pelo lado do campo, embora tenha participado menos das jogadas no terço final do que seus companheiros de ataque. Sua disciplina tática ajudou Llorente a manter o controle do lado direito.

Ataque

Julian Alvarez - 9/10

Alvarez foi o arquiteto da vitória. Embora não tenha marcado, deu duas assistências decisivas: a primeira para Baena, aos 10 minutos, e a segunda para Cardoso, aos 30. Sua visão de jogo e a precisão de seus passes foram de nível mundial, mostrando que ele é o principal articulador do time.

Reservas & técnico

Kang-in Lee - 6/10

Entrou no intervalo no lugar de Cardoso para acrescentar qualidade técnica ao meio-campo. Ajudou a manter o alto índice de posse de bola e a fazer a bola circular à medida que o Getafe se cansava.

Rodrigo Mendoza - 6/10

Entrou no lugar de Baena aos 67 minutos, deu novo fôlego ao time e ajudou a assegurar o resultado com um posicionamento disciplinado.

Alexander Sorloth - 6/10

Substituiu Alvarez nos 15 minutos finais. Serviu como referência física no ataque e ocupou os zagueiros do Getafe na reta final.

Diego Simeone - 8/10

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Simeone acertou em cheio na estratégia. Escalar Baena e Alvarez juntos permitiu uma troca de passes fluida que o Getafe não conseguiu conter. A decisão de tirar Cardoso, que já tinha cartão amarelo, no intervalo foi sensata para garantir que seu time terminasse com 11 jogadores.