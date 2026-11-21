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O Arsenal empatou por 2 a 2 com o Newcastle em um jogo emocionante no St James' Park, mas teve dificuldades para manter o controle diante de um adversário resistente. Apesar de dominar o primeiro tempo, a equipe cometeu falhas defensivas que permitiram a reação dos donos da casa.

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A visita do Arsenal ao St James' Park teve muitas mudanças táticas e evidenciou tanto o enorme potencial criativo da equipe quanto sua persistente vulnerabilidade nas transições defensivas. O time de Mikel Arteta começou com um jogo posicional de alta intensidade, sufocou o Newcastle no campo adversário e abriu o placar merecidamente com Eberechi Eze. Com 65% de posse de bola e 11 finalizações, o Arsenal parecia pronto para consolidar sua posição na liderança da tabela, exibindo a fluidez que marcou sua recente sequência de vitórias.

O segundo tempo, porém, trouxe uma mudança significativa no rumo da partida, e o Newcastle aproveitou as brechas na estrutura do Arsenal. A falta de precisão nas finalizações para definir o jogo, apesar de 10 cruzamentos e três chutes no alvo, acabou custando caro. A linha defensiva do Arsenal, geralmente tão disciplinada, teve dificuldades para lidar com o jogo direto do Newcastle após o intervalo. O resultado foi uma meia hora final agitada, na qual o Arsenal precisou de um gol tardio de Noni Madueke para salvar um ponto no St James' Park.

Goleiro & defesa

David Raya - 5/10

Uma noite difícil para o espanhol, substituído por Kepa Arrizabalaga aos 70 minutos. Embora não tenha sido diretamente responsável pela quantidade de gols sofridos, faltou a ele sua habitual autoridade dentro da área durante a pressão do segundo tempo. Encerrou sua participação sem nenhuma defesa registrada, já que o Newcastle aproveitou com eficiência as poucas oportunidades que criou.

Riccardo Calafiori - 6/10

Calafiori mostrou versatilidade tática ao se deslocar para o meio-campo durante a construção das jogadas, ajudando o Arsenal a manter o domínio da posse de bola, que chegou a 65%. No entanto, por vezes foi surpreendido pela velocidade das movimentações do Newcastle pelos lados do campo nas transições do ataque para a defesa.

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Gabriel - 6/10

O brasileiro foi um pilar no primeiro tempo, mas passou a ficar cada vez mais sobrecarregado à medida que o jogo ganhou mais transições. De modo geral, comandou bem a linha defensiva, mas a falha coletiva na marcação dos jogadores que avançavam durante a sequência de dois gols do Newcastle no segundo tempo vai frustrá-lo.

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Jurrien Timber - 7/10

Timber foi um dos jogadores mais seguros da defesa. Sua capacidade de recuperar a posse de bola e sua segurança técnica sob pressão foram fundamentais no primeiro tempo. Assim como seus companheiros, porém, teve dificuldades para lidar com o caos da segunda etapa, quando o Newcastle passou a levar mais jogadores ao ataque.

Ezri Konsa - 6/10

Escalado como zagueiro, Konsa trouxe segurança à defesa. Venceu seus duelos individuais no início, mas teve dificuldades quando o Newcastle passou a concentrar mais jogadores pelo centro. Não conseguiu contribuir com as conduções de bola desde a defesa de que o Arsenal precisava ao buscar o resultado no fim.

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Meio-campo

Martin Oedegaard - 8/10

O capitão foi o principal articulador do ataque do Arsenal. Deu a assistência decisiva para o gol de empate de Noni Madueke aos 78 minutos, mostrando visão de jogo em espaços apertados. Sua disciplina tática ficou evidente até ser substituído nos acréscimos.

Bruno Guimaraes - 6/10

Jogando contra seu ex-clube, Guimaraes ajudou a ditar o ritmo no primeiro tempo com boas trocas de passes. Sua influência, porém, diminuiu quando o jogo se tornou uma disputa física no meio-campo, e ele foi substituído por Myles Lewis-Skelly aos 70 minutos.

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Declan Rice - 5/10

Uma atuação surpreendentemente discreta de Rice, que recebeu cartão amarelo aos 56 minutos por uma falta tática. Teve dificuldades para impor seu domínio habitual nas disputas pela segunda bola e precisou jogar com mais cautela no restante da partida, enquanto Arteta buscava mais força ofensiva dos jogadores ao seu redor.

Ataque

Eberechi Eze - 8/10

O destaque do Arsenal. Eze abriu o placar aos 33 minutos com uma finalização precisa após uma excelente jogada de Kai Havertz. Sua capacidade de conduzir a bola entre as linhas foi a melhor opção ofensiva do Arsenal até sua saída, aos 70 minutos.

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Noni Madueke - 7/10

Madueke foi o herói da reta final ao marcar o gol de empate aos 78 minutos, deixando o placar em 2 a 2. Embora tenha recebido cartão amarelo pouco depois por uma falta deliberada, sua objetividade deu ao Arsenal o impulso de que precisava quando a derrota parecia próxima.

Kai Havertz - 7/10

Havertz cumpriu muito bem o papel de referência no primeiro tempo e deu a assistência para o gol de abertura de Eze. Sua capacidade de segurar a bola foi fundamental para o domínio territorial do Arsenal, embora ele deva se lamentar por a equipe não ter transformado mais de suas 11 finalizações em gols.

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Reservas & técnico

Kepa Arrizabalaga - 6/10

Entrou no lugar de Raya aos 70 minutos. Não teve muito trabalho quando o jogo ficou mais disputado no fim, mas distribuiu a bola com segurança enquanto o Arsenal tentava sair jogando desde a defesa nos momentos finais.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Entrou no lugar de Guimaraes para dar mais energia à equipe. O jovem mostrou boa maturidade com a bola e ajudou a estabilizar um meio-campo que começava a ser dominado.

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Christos Tzolis - 5/10

Substituiu Eze, mas não conseguiu causar o mesmo impacto pela ponta esquerda. Teve dificuldades para encontrar espaço contra um Newcastle que havia recuado suas linhas após assumir a liderança.

Mikel Merino - sem nota

Entrou nos acréscimos por uma decisão tática.

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Viktor Gyoekeres - sem nota

Entrou nos segundos finais para oferecer presença física na área.

Mikel Arteta - 6/10

O plano inicial de Arteta funcionou perfeitamente, mas ele demorou a reagir à mudança tática do Newcastle no começo do segundo tempo. Suas substituições acabaram ajudando a recuperar o empate, mas a facilidade com que seu time desperdiçou a vantagem conquistada no primeiro tempo será motivo de preocupação.