Viktor Gyokeres abriu o placar para os donos da casa aos 10 minutos com um chute de cerca de 23 metros que caiu em direção ao gol, após passe de Noni Madueke. O capitão Martin Odegaard comandou o jogo no primeiro tempo, dominado pelo Arsenal. O Dortmund voltou diferente do intervalo. Maximilian Beier primeiro furou a bola a cerca de 5,5 metros do gol, mas se redimiu aos 55 minutos: após uma arrancada do zagueiro Joane Gadou, finalizou rasteiro no canto.
Jobe Bellingham teve um gol anulado por impedimento, antes de o Arsenal pressionar intensamente o Dortmund. Gyokeres cabeceou para fora de perto, a bola bateu duas vezes na trave após desviar em Serhou Guirassy em uma confusão na pequena área, e Declan Rice acertou a base da trave. O Arsenal terminou com 30 finalizações, mas apenas quatro no alvo, e desperdiçou suas quatro grandes chances.
Com o empate, o Arsenal chegou a 11 pontos e perdeu a chance de entrar no grupo dos dois primeiros antes da visita do Manchester City. O Dortmund, por sua vez, entrou no grupo dos oito primeiros, com 10 pontos.
A seguir, a GOAL dá notas aos jogadores do Arsenal pela atuação no Emirates Stadium.
Goleiro e defesa
Kepa Arrizabalaga (7/10): Substituto de David Raya, o espanhol mostrou insegurança nas bolas altas e saiu mal em um escanteio do Dortmund antes do intervalo, mas fez as defesas importantes. Espalmou um chute cruzado de Gadou aos 44 minutos e fez uma bela defesa em finalização de Julian Ryerson aos 68, embora o rebote tenha sobrado para Bellingham, assinalado em impedimento. Foi superado pela finalização rasteira de Beier no gol de empate.
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Ben White (7/10): Fez um cruzamento perigoso para Piero Hincapie no início e apoiou bem Madueke pela direita, mas mandou muito por cima após receber a bola em condições de finalizar aos 62 minutos. Deu lugar a Jurrien Timber na troca tripla de Arteta.
Ezri Konsa (7/10): Mostrou tranquilidade com a bola e segurança na defesa durante boa parte do jogo. Cabeceou para fora após escanteio de Rice aos 64 minutos e avançou para participar dos ataques finais, mas cometeu falta em Waldemar Anton depois de receber um passe de Gyokeres dentro da área. Nos acréscimos, finalizou por cima e para fora do centro da área.
Gabriel Magalhaes (6/10): Levou perigo nas bolas paradas, com cabeceios aos 16 e aos 64 minutos, mas teve uma noite mais difícil na defesa. Beier se antecipou a ele para tentar alcançar o cruzamento rasteiro de Daniel Svensson aos 48 minutos, mas furou a bola. Sete minutos depois, passou pelo brasileiro ao cortar para dentro e marcou.
Piero Hincapie (7/10): O Dortmund atacou mais pelo seu lado do que por qualquer outro, mas ele se manteve firme e avançou repetidas vezes. Obrigou Gregor Kobel a defender uma cabeçada aos 58 minutos e rolou a bola para trás no lance aos 79 em que ela bateu duas vezes na trave.
Meio-campo
Declan Rice (7/10): Percorreu muito campo e apareceu constantemente em áreas perigosas. Chutou de longe, pouco acima do gol, aos 33 minutos. Dois minutos depois, ficou de frente para o goleiro, mas Nico Schlotterbeck se recuperou e desarmou. Aos 84, acertou a base da trave com a perna esquerda, a menos forte. Seu desarme em Jobe Bellingham foi um dos melhores da noite.
Myles Lewis-Skelly (6/10): Jogou com precisão ao lado de Rice no bom início do Arsenal e ganhou uma disputa de cabeça importante dentro da própria área, mas perdeu a bola para Bellingham em uma região perigosa na metade do primeiro tempo. Saiu para a entrada de Bruno Guimaraes aos 65 minutos.
Martin Odegaard (8/10): O destaque do Arsenal. O capitão criou nove chances. Ele e Madueke se tornaram a primeira dupla do Arsenal de que se tem registro a criar pelo menos quatro chances cada um no primeiro tempo de uma partida de Champions League. Sua influência diminuiu após o intervalo, mas tanto o passe por cobertura para a cabeçada de Gyokeres em mergulho quanto a cobrança rasteira e inteligente de falta que gerou a confusão na pequena área deveriam ter resultado no gol da vitória.
Ataque
Noni Madueke (8/10): Foi uma ameaça constante pela direita. Deu o passe para o gol de Gyokeres, criou chances repetidamente para Odegaard e para o centroavante e continuou partindo para cima do Dortmund até o apito final. Vai lamentar o rebote que não conseguiu dominar aos 15 minutos, quando o gol estava aberto.
Christos Tzolis (6/10): Começou ativo e obrigou Kobel a fazer uma bela defesa em um chute colocado aos 15 minutos, mas perdeu espaço à medida que o Dortmund cresceu na partida. Deu lugar a Eberechi Eze aos 65 minutos.
Viktor Gyokeres (8/10): Comandou o ataque com disposição e abriu o placar com um excelente chute de cerca de 23 metros que caiu em direção ao gol. Finalizou sete vezes ao todo, mas deveria ter marcado o segundo gol ao cabecear para fora de cerca de 5,5 metros aos 75 minutos. Também teve sorte de uma revisão do VAR não apontar toque de mão seu em um escanteio do Dortmund no início do segundo tempo. Foi substituído por Mikel Merino aos 87 minutos.
Reservas e técnico
Jurrien Timber (6/10): Entrou no lugar de White aos 65 minutos e teve poucas oportunidades de influenciar o jogo enquanto o Arsenal buscava a vitória.
Bruno Guimaraes (7/10): Substituiu Lewis-Skelly aos 65 minutos e ajudou o Arsenal a manter o Dortmund recuado na reta final. Fez o último cruzamento da noite.
Eberechi Eze (7/10): Foi o reserva mais efetivo. Deu um passe inteligente e disfarçado que deixou Rice em condições de acertar a trave aos 84 minutos. Também teve duas finalizações bloqueadas, uma delas nos acréscimos.
Mikel Merino (sem nota): Substituiu Gyokeres aos 87 minutos e sofreu uma falta no fim, mas teve pouco tempo para fazer a diferença.
Mikel Arteta (6/10): Seu time dominou o primeiro tempo e os 25 minutos finais, com 30 finalizações, mas foi inferior durante boa parte do período após o intervalo. A troca tripla aos 65 minutos devolveu o controle ao Arsenal, mas as quatro grandes chances desperdiçadas transformaram uma partida que poderia ter sido vencida em dois pontos perdidos.