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Portugal conquistou uma vitória suada por 3 a 2 sobre o País de Gales em Cardiff. Carlos Forbs saiu do banco para marcar o gol decisivo com a icônica camisa 7 de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes e Pedro Neto também balançaram as redes no confronto emocionante vencido pela equipe de Jorge Jesus.

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Portugal encerrou a fase de grupos da Liga das Nações da Uefa com uma vitória caótica, mas recompensadora, por 3 a 2 sobre o País de Gales no Cardiff City Stadium. A partida teve muitas reviravoltas táticas e começou com Bruno Fernandes abrindo o placar após excelente jogada de Joao Neves. A defesa portuguesa, porém, teve dificuldades para conter as transições da equipe de Craig Bellamy. David Brooks e Sorba Thomas viraram o jogo e colocaram o País de Gales temporariamente à frente. Os visitantes conseguiram empatar pouco antes do intervalo com Pedro Neto, encerrando um primeiro tempo frenético em 2 a 2.

No segundo tempo, Portugal passou a controlar mais a posse de bola e terminou a partida com 59%. O momento decisivo veio aos 70 minutos, quando Carlos Forbs, que havia saído do banco, marcou o gol que garantiu os três pontos à seleção portuguesa. Apesar da expulsão de Pedro Neto na reta final, que deixou Portugal sob pressão nos minutos derradeiros, a defesa resistiu às 22 finalizações galesas e assegurou a vitória. O resultado confirma Portugal na liderança do Grupo 4 e mostra tanto a fluidez ofensiva da equipe quanto uma crescente resiliência tática sob o comando de Jorge Jesus.

Goleiro e defesa

Diogo Costa - 7/10

Embora tenha sofrido dois gols, Costa foi fundamental para Portugal manter a vantagem. Fez seis defesas ao longo da partida, muitas delas difíceis, para conter um ataque galês persistente que acertou oito finalizações no gol. Sua distribuição de bola continuou segura mesmo sob pressão.

Joao Cancelo - 6/10

Getty Images

Cancelo ofereceu sua habitual capacidade de fazer o jogo avançar pela lateral, contribuindo para os 658 passes de Portugal. Por vezes, porém, foi surpreendido pela objetividade de Sorba Thomas e David Brooks e acabou sobrecarregado nos rápidos contra-ataques do País de Gales.

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Antonio Silva - 6/10

O jovem zagueiro teve uma noite movimentada e contribuiu para os 24 cortes feitos pela defesa portuguesa. Embora tenha sofrido em alguns momentos com a força física do ataque galês no primeiro tempo, seu posicionamento melhorou ao longo da partida.

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Renato Veiga - 6/10

Veiga ficou encarregado de lidar com a ameaça pelo alto e as disputas físicas. Fez parte de uma dupla de zaga que pareceu vulnerável na primeira meia hora, mas acabou encontrando o ritmo necessário para neutralizar os donos da casa no segundo tempo.

Diogo Dalot - 7/10

Dalot teve uma noite difícil ao lidar com as ultrapassagens dos alas galeses. Foi substituído aos 71 minutos, quando Jorge Jesus buscou renovar o fôlego da defesa após o gol da virada. Terminou a partida com pouca influência no último terço do campo.

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Meio-campo

Vitinha - 6/10

O jogador que dita o ritmo no meio-campo ajudou Portugal a controlar o jogo por longos períodos, mas teve dificuldade para superar a intensidade galesa no setor central. Foi substituído aos 71 minutos, quando a partida passou a exigir uma postura mais defensiva.

Joao Neves - 8/10

Neves foi o motor de Portugal. Deu a assistência decisiva para Bruno Fernandes abrir o placar aos 11 minutos e foi fundamental para os visitantes levarem a melhor na disputa pelo meio-campo, acumulando um alto número de interceptações antes da mudança tática na reta final.

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Bruno Fernandes - 9/10

O capitão teve uma atuação à sua maneira. Abriu o placar aos 11 minutos e continuou sendo a principal referência criativa da equipe até ser substituído nos acréscimos. Sua liderança ficou evidente na forma como ditou o ritmo do jogo nos momentos mais instáveis.

Ataque

Pedro Neto - 7/10

Getty Images

Uma atuação de altos e baixos. Neto foi brilhante no ataque e marcou um gol de empate fundamental aos 43 minutos, fazendo 2 a 2. Sua noite, porém, terminou mais cedo com um cartão vermelho aos 74 minutos, obrigando os companheiros a defender uma vantagem mínima com dez jogadores.

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Trincao - 7/10

Trincao foi um incômodo constante para a defesa galesa. Deu a assistência para o gol de Pedro Neto pouco antes do intervalo e mostrou grande qualidade técnica em espaços reduzidos antes de dar lugar a Joao Felix aos 59 minutos.

Goncalo Ramos - 5/10

Uma noite discreta para o atacante. Ramos teve dificuldades para participar da construção das jogadas e não acertou nenhuma finalização no gol antes de ser substituído pouco antes dos 60 minutos. Sua movimentação, no entanto, abriu espaços para os pontas que cortavam para o meio.

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Reservas e técnico

Carlos Forbs - 8/10

O reserva decisivo. Forbs entrou aos 59 minutos e precisou de apenas 11 para marcar o gol da vitória, com uma finalização precisa que fez a diferença entre as equipes.

Joao Felix - 6/10

Felix entrou para ajudar a equipe a manter a posse de bola e participou da jogada que resultou no terceiro gol, mas precisou se concentrar mais nas tarefas defensivas após a expulsão de Neto.

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Angel Gomes (A. Costa) - 6/10

Entrou aos 71 minutos para reforçar a organização defensiva. Foi disciplinado e ajudou a equipe a atravessar os 20 minutos finais com um jogador a menos.

Ruben Neves - 6/10

Entrou junto com Gomes para acrescentar experiência. Sua presença ajudou Portugal a manter a organização enquanto o País de Gales avançava com mais jogadores na reta final.

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Geovany Quenda - sem nota

Entrou aos 92 minutos em uma substituição tática para ganhar tempo.

Jorge Jesus - 7/10

Getty Images

Jesus merece crédito pelas substituições proativas. Ao perceber que a equipe perdia o controle da partida, apostou em Carlos Forbs, uma escolha inspirada que garantiu a vitória. A fragilidade defensiva mostrada no primeiro tempo, porém, continua sendo uma preocupação tática.