Os visitantes tiveram as melhores chances no início: Crysencio Summerville escorregou quando se preparava para finalizar, e Donyell Malen cabeceou por cima uma oportunidade clara. Derry Scherhant os puniu aos 41 minutos, cortando da esquerda para o meio e acertando o ângulo.
A Alemanha marcou quatro vezes em 17 minutos após o intervalo. Florian Wirtz acertou um chute colocado de cerca de 23 metros aos 60 minutos. Cinco minutos depois, Nico Schlotterbeck cabeceou para o gol após cobrança de falta de Brajan Gruda. Wirtz fez o segundo dele aos 71, e Gruda fechou o placar aos 77.
A Alemanha terminou com dez finalizações no alvo, contra uma da Holanda. Sua primeira vitória no Olympiastadion desde 2010 a colocou à frente dos holandeses na liderança, embora as duas seleções tenham avançado às quartas de final.
Confira as notas dos jogadores da Holanda no Olympiastadion...
Goleiro e defesa
Bart Verbruggen (5/10): Tocou com a ponta dos dedos na bola no primeiro gol de Scherhant, mas não conseguiu evitar que ela entrasse. Ficou muito exposto quando a Alemanha deslanchou no segundo tempo. Fez cinco defesas, incluindo intervenções em finalizações de Kai Havertz, Gruda e Aleksandar Pavlovic, mas, ao espalmar um chute de Scherhant para a trave, viu a bola sobrar para Gruda marcar o quinto. Logo depois, chamou os companheiros para uma conversa em grupo, visivelmente irritado.
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Denzel Dumfries (3/10): O capitão esteve envolvido nos três primeiros gols da Alemanha. Não marcou Scherhant de perto no primeiro; no segundo, a bola bateu nele e voltou para Wirtz; e sua falta em Scherhant originou a cobrança que Schlotterbeck cabeceou para marcar o terceiro. No início do segundo tempo, avançou e cabeceou por cima na segunda trave.
Jan Paul van Hecke (5/10): Formou dupla com Micky van de Ven na ausência do lesionado Virgil van Dijk e alcançou um cruzamento de Scherhant antes de Havertz. Escapou do cartão por uma entrada alta e atrasada em Wirtz pouco antes dos 60 minutos e fez parte de uma defesa repetidamente superada depois que a Alemanha ampliou a vantagem.
Micky van de Ven (5/10): Acertou o tempo de um desarme em Wirtz dentro da área na metade do primeiro tempo, depois de já ter cometido falta ao derrubar Havertz. Como o restante da defesa, porém, não conseguiu lidar com a movimentação da Alemanha após o intervalo.
Jurrien Timber (5/10): Fez o cruzamento para a grande chance de Summerville no primeiro tempo, mas também cometeu uma falta perigosa perto da área logo no início. Gruda encontrou bastante espaço pelo seu lado no quarto gol, e Ian Maatsen entrou em seu lugar um minuto depois.
Meio-campo
Joey Veerman (6/10): Cobrou uma falta com efeito no início e cruzou para o primeiro cabeceio de Malen na partida. Trabalhou bastante quando a Alemanha passou a dominar o meio-campo e deu um ótimo carrinho para impedir uma finalização de Younes Ebnoutalib aos 82 minutos.
Tijjani Reijnders (6/10): Foi o principal criador de jogadas da Holanda no primeiro tempo. Seu passe em profundidade iniciou a jogada da chance de Summerville, e seu lançamento para Cody Gakpo resultou na grande oportunidade de cabeça de Malen. Também preparou o chute de Gakpo que exigiu defesa de Marc-Andre ter Stegen no início do segundo tempo, mas perdeu força quando a Alemanha assumiu o controle e deu lugar a Teun Koopmeiners aos 79 minutos.
Quinten Timber (6/10): Entrou no meio-campo no lugar do lesionado Frenkie de Jong e foi seguro com a bola, completando 13 de 14 passes e sofrendo duas faltas. Foi substituído por Justin Kluivert aos 63 minutos, pouco depois de Wirtz ampliar a vantagem da Alemanha.
Ataque
Crysencio Summerville (5/10): Deveria ter colocado a Holanda à frente aos 19 minutos, mas escorregou quando se preparava para finalizar após cruzamento de Jurrien Timber. Cometeu três faltas no primeiro tempo, mas seguiu participativo até o fim: teve um chute bloqueado e cruzou para o cabeceio de Mexx Meerdink nos minutos finais.
Donyell Malen (5/10): Teve a maior chance da Holanda na partida quando um cruzamento de Gakpo o encontrou livre na segunda trave, mas cabeceou por cima. Antes, já havia mandado outro cabeceio, após cruzamento de Veerman, um pouco acima do gol. Foi substituído por Meerdink aos 72 minutos.
Cody Gakpo (6/10): Foi a principal ameaça ofensiva da Holanda. Avançou pela esquerda e cruzou para a grande chance de Malen. Aos 57 minutos, obrigou ter Stegen a defender um chute de fora da área, a única finalização de sua equipe no alvo. Foi substituído por Ruben van Bommel aos 79 minutos.
Reservas e técnico
Justin Kluivert (5/10): Substituiu Quinten Timber aos 63 minutos, mas a Alemanha marcou o terceiro dois minutos depois, e ele teve pouca influência na partida.
Ian Maatsen (6/10): Entrou no lugar de Jurrien Timber quando a Holanda já perdia por 4 a 0 e deu mais energia ao lado esquerdo, preparando um chute bloqueado de Summerville.
Mexx Meerdink (5/10): Substituiu Malen aos 72 minutos e teve pouco contato com a bola. Recebeu cartão amarelo por uma falta dura aos 86 minutos, a única advertência da Holanda na partida, e cabeceou para fora após cruzamento de Summerville nos acréscimos.
Teun Koopmeiners (5/10): Substituiu Reijnders aos 79 minutos, quando o resultado já estava definido, e teve pouca chance de causar impacto.
Ruben van Bommel (6/10): Mostrou mais disposição do que a maioria após substituir Gakpo aos 79 minutos. Teve dois chutes bloqueados e avançou em velocidade pela esquerda para tentar um cruzamento interceptado por Jonathan Tah.
Xavi Hernandez (3/10): Sofreu sua primeira derrota como técnico da Holanda em uma noite na qual sua equipe só precisava de um empate para terminar na liderança do grupo. O time começou bem, mas desmoronou após o intervalo, sofrendo quatro gols em 17 minutos.