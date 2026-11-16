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A Alemanha deu uma aula tática em Berlim e atropelou os Países Baixos com uma atuação arrasadora no segundo tempo. Florian Wirtz marcou duas vezes, enquanto Brajan Gruda comandou a derrocada que deixa os neerlandeses em busca de respostas.

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A Alemanha afirmou seu domínio continental com uma vitória incontestável por 5 a 0 sobre os Países Baixos no Olympiastadion. O primeiro tempo foi relativamente travado, e a diferença veio apenas com o gol de Dion Scherhant aos 41 minutos, após passe preciso do capitão Joshua Kimmich. Embora os neerlandeses tenham mantido bons números de posse de bola no início, faltou-lhes verticalidade para superar a disciplinada linha de marcação alemã no meio-campo. Assim, foram para o intervalo perdendo por apenas um gol.

No segundo tempo, o time de Jurgen Klopp elevou o ritmo e explorou com precisão cirúrgica as transições defensivas dos visitantes. Florian Wirtz ampliou a vantagem aos 60 minutos, antes de Nico Schlotterbeck marcar o terceiro apenas cinco minutos depois. Wirtz fez o segundo dele aos 71, e Brajan Gruda, em atuação excepcional, fechou a goleada aos 78. Com dez finalizações no alvo, contra apenas uma dos Países Baixos, o placar retratou com precisão uma noite de superioridade alemã absoluta.

Goleiro e defesa

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Uma noite surpreendentemente tranquila para o jogador do Barcelona, que precisou fazer apenas uma defesa porque os neerlandeses tiveram dificuldade para criar chances de gol de alto valor. Sua distribuição de bola foi impecável, como de costume, e ajudou a Alemanha a manter 56% de posse e a fazer a bola circular sob pressão mínima.

Nathaniel Brown - 7/10

Escalado como um lateral dinâmico, Brown deu boa amplitude ao time antes de ser substituído aos 65 minutos. Saiu-se bem nos duelos defensivos contra Donyell Malen e impediu que a seleção dos Países Baixos encontrasse espaços pelo lado esquerdo da defesa alemã.

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Jonathan Tah - 8/10

Pilar defensivo da equipe, Tah foi imponente no posicionamento. Ajudou a limitar os Países Baixos a apenas 1,16 de xG, levou a melhor nos duelos físicos e garantiu que a linha defensiva permanecesse adiantada e agressiva durante os 90 minutos.

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Nico Schlotterbeck - 9/10

Atuação imponente do zagueiro, coroada por um gol bem executado aos 65 minutos, que fez o placar chegar a 3 a 0. Além de marcar, foi decisivo ao conduzir a bola desde a defesa para superar a primeira linha de pressão neerlandesa.

Philipp Treu - 7/10

Sólido e confiável, Treu equilibrou as subidas ao ataque com a atenção defensiva. Integrou uma linha de quatro que permitiu apenas uma finalização no alvo durante toda a partida, antes de ser substituído por Jeltsch nos minutos finais para garantir o jogo sem sofrer gols.

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Meio-campo

Aleksandar Pavlovic - 8/10

O jovem meio-campista mostrou maturidade acima da idade ao atuar na base do meio-campo para interromper as jogadas adversárias. Sua única interceptação foi complementada pela capacidade de acompanhar Tijjani Reijnders e tirá-lo do jogo.

Joshua Kimmich - 8/10

Em uma função híbrida, o capitão foi o arquiteto do primeiro gol, com a assistência para Scherhant aos 41 minutos. Sua liderança e seus passes em ritmo constante, que contribuíram para os 429 passes certos da equipe, ditaram o ritmo de toda a partida.

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Florian Wirtz - 10/10

Uma atuação perfeita em criatividade ofensiva. Wirtz marcou duas vezes, aos 60 e aos 71 minutos, com finalizações precisas. Sua movimentação entre as linhas desorientou completamente a dupla de volantes neerlandesa formada por Veerman e Timber.

Ataque

Derry Scherhant - 8/10

Scherhant abriu o placar pouco antes do intervalo, com um gol decisivo que mudou fundamentalmente o panorama tático da partida. Seu trabalho sem a bola forçou os neerlandeses a fazer vários cortes apressados.

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Brajan Gruda - 10/10

O destaque nos números. Gruda participou de quase tudo: deu as assistências para o gol de Schlotterbeck e para o segundo de Wirtz antes de marcar o seu, aos 78 minutos. Uma aula de eficiência no terço final.

Kai Havertz - 7/10

Embora não tenha marcado, a percepção de espaço de Havertz abriu as lacunas exploradas por Wirtz e Gruda. Suas movimentações sem bola tiraram Virgil van Hecke de posição repetidamente antes de ele deixar o campo aos 65 minutos.

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Reservas e técnico

Younes Ebnoutalib - 6/10

Entrou aos 65 minutos e ajudou a manter a alta intensidade da pressão alemã no período em que a vantagem passou de 3 a 0 para 5 a 0.

Maximilian Mittelstaedt - 6/10

Substituiu Brown nos 25 minutos finais e deu novo fôlego ao time pela lateral, impedindo que os Países Baixos construíssem ataques para buscar um gol de honra nos minutos finais.

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Tom Bischof - 6/10

Entrou no lugar de Wirtz aos 75 minutos e deu energia ao time na reta final, mantendo os visitantes recuados.

Finn Jeltsch - 6/10

Entrou no lugar de Treu nos minutos finais e se encaixou sem dificuldades em uma defesa que não foi vazada.

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Lennart Karl - sem nota

Entrou no lugar de Gruda aos 82 minutos. Teve pouco tempo para causar impacto significativo na avaliação.

Jurgen Klopp - 9/10

O plano tático de Klopp foi impecável. Com um 4-2-3-1 fluido que se transformava em um 3-2-5 com a bola, ele sufocou o time de Xavi Hernandez. Seus ajustes no segundo tempo e o momento escolhido para as substituições mantiveram a intensidade da Alemanha em nível altíssimo.