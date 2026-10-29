O jogador da seleção alemã só entrou na partida na quarta-feira à noite, no início do segundo tempo, quando os bianconeri já perdiam por 2 a 0 para o Genoa. Spalletti sacrificou o defensor Federico Gatti para tentar dar mais força ao ataque.

Woltemade tentou participar do jogo e criou oportunidades, mas novamente não conseguiu marcar. Segundos antes do apito final, o goleiro do Genoa, Justin Bijlow, impediu o gol ao defender uma cabeçada do jogador de 24 anos.

A reação da imprensa esportiva italiana veio rapidamente, já que Woltemade segue sem marcar na Serie A. A Gazzetta dello Sport deu nota 5,5 à sua atuação e avaliou: "O gigante simplesmente não encontrou espaços contra a defesa fechada do Genoa. Na liga, falta a ele instinto matador. Sua boa cabeçada veio tarde demais para evitar a amarga derrota."

O Tuttosport foi igualmente contundente e também deu nota 5,5 ao atacante: "Spalletti colocou Woltemade no intervalo para finalmente dar vida a um ataque que não funcionava. O resultado foi decepcionante. Ao lado de Kolo Muani, ele forma atualmente uma dupla que evita a área adversária como o diabo foge da água benta. Toques de calcanhar bonitos de ver não ajudam a Juve quando o time precisa urgentemente de gols."

Getty Images

Próximas partidas JUV Campeonato Italiano 14:45 NAP Assistir

"Grandão desengonçado": Nick Woltemade recebe duras críticas

As discussões sobre a capacidade de Woltemade de fazer a diferença no ataque já haviam ganhado força pouco antes da partida. O ex-atacante italiano Marco Borriello criticou o ataque do time de Turim em uma entrevista: "A Juventus tem, neste momento, um problema enorme no comando do ataque. Woltemade é um grandalhão desengonçado, embora tenha boa técnica, mas atua de forma totalmente previsível em campo. Nesse nível de elite do Campeonato Italiano, falta ao alemão a frieza necessária."

A queda de rendimento também agrava a situação do treinador. Após cair para o oitavo lugar na tabela e ver aumentar a distância para a liderança, Spalletti enfrenta uma pressão crescente. Segundo o jornal La Stampa, a diretoria do clube já avalia possíveis substitutos.

O favorito seria o ex-técnico da Juve Antonio Conte. Além de Stefano Pioli, também disponível, Didier Deschamps é apontado como candidato. O profissional de 58 anos já teria sinalizado que está disposto a assumir o cargo. Deschamps, que comandou o time de Turim na temporada 2006/07 e, há um ano, classificou publicamente sua saída naquela época como um erro, poderia voltar ao banco do clube cerca de duas décadas depois.