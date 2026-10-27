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Mikel Arteta mandou um recado claro às estrelas do Arsenal: a reputação delas estará em jogo na visita ao Fleetwood, na terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa. O técnico quer evitar que se repitam os momentos mais sombrios do clube em competições de copa diante da equipe de menor classificação ainda no torneio.

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Arsenal pode cair em armadilha

O Arsenal viaja para enfrentar o Fleetwood Town, da League Two, na noite de terça-feira, pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa. O time da casa é o de pior posição entre os que ainda disputam a competição e ocupa atualmente o 18º lugar na quarta divisão do futebol inglês.

Com um confronto crucial contra o Liverpool pela Premier League pela frente, a expectativa é que o Arsenal escale uma equipe titular com muitas mudanças. Arteta, porém, espera empenho máximo de todos os jogadores que entrarem em campo e exige que demonstrem total respeito ao adversário, considerado azarão.

“Nossa reputação está em jogo”

IMAGO

O técnico do Arsenal afirma que suas instruções antes da partida serão muito breves. Ele quer que o elenco mostre sua qualidade desde o início e não dê margem para uma zebra.

“Mostrem a eles a camisa do Arsenal e o que representamos. É só isso”, disse Arteta aos jornalistas. “Precisamos ir lá e vencer o jogo. É só isso. É muito simples.”

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O espanhol fez questão de lembrar aos jogadores que o alto padrão da equipe não pode cair simplesmente por causa da posição do adversário na liga.

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Ele acrescentou: “Nossa reputação, nosso orgulho, tudo está em jogo. Então, toda vez que você disputa uma partida de futebol, especialmente contra uma equipe de outra divisão, respeite o jogo e respeite todos os adversários, porque eles merecem isso. Depois, tente vencer e jogar um pouco melhor do que eles.”

A lição da humilhação contra o Bradford

O técnico do Arsenal conhece bem os perigos de subestimar adversários de divisões inferiores. Em 2012, Arteta fazia parte do elenco de Arsene Wenger que sofreu uma derrota humilhante nos pênaltis para o Bradford City nas quartas de final desta mesma competição.

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Aquela surpreendente derrota serve como um forte lembrete de como um jogo de copa pode sair do controle rapidamente se o grande favorito não levar a partida a sério. Aos 44 anos, Arteta usa essa lembrança dolorosa para manter seu elenco atual com os pés no chão.

“Todos nós passamos por isso em algum momento e conhecemos o risco”, explicou Arteta. “No futebol, as coisas podem ficar muito equilibradas quando você consegue igualar certos aspectos. É nesse momento que nossos fundamentos e hábitos precisam estar em altíssimo nível para que possamos vencer o jogo.”

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Desafio em Anfield se aproxima

Getty Images

Depois do compromisso pela copa na terça-feira, o Arsenal voltará imediatamente suas atenções para um grande confronto pela Premier League. A equipe vai a Anfield enfrentar o Liverpool neste fim de semana, em uma partida que chega no meio de uma sequência desgastante.

Arteta precisa dosar cuidadosamente as mudanças no time diante do Fleetwood para garantir que seus principais jogadores estejam descansados para a viagem a Merseyside, sem comprometer a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Superar o confronto do meio de semana de forma eficiente será fundamental para manter o embalo antes de um teste decisivo na temporada, em âmbito nacional.







