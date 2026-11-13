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Harry Kane consolidou oficialmente seu status de lenda da seleção inglesa ao se tornar o jogador com mais partidas pela equipe masculina na história da Inglaterra, em uma vitória suada sobre a Croácia. O capitão voltou imediatamente suas atenções para o confronto decisivo com a Espanha pela Liga das Nações, com a liderança do grupo em jogo.

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Kane faz história em noite emocionante em Wembley

Kane viveu uma noite de conquista pessoal e celebração nacional em Wembley, na quinta-feira, ao conduzir a Inglaterra a uma vitória crucial por 2 a 1 sobre a Croácia. O atacante de 33 anos do Bayern de Munique foi homenageado antes do início da partida por ter conquistado recentemente a Bola de Ouro, mas o feito histórico veio quando entrou em campo. Ao começar o jogo, Kane fez sua 126ª partida pela seleção, um novo recorde, superando oficialmente Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra.

A partida foi tensa, mas Kane voltou a ser decisivo. Com o placar empatado, o capitão assumiu a responsabilidade de cobrar um pênalti sob pressão e converteu, mantendo a Inglaterra na disputa por uma vaga na fase eliminatória da Liga das Nações. “Foi um gesto incrível, a recepção no início do jogo. Quando a bola começa a rolar, o importante é conseguir a vitória, os três pontos. Enfrentamos uma equipe difícil, que queria mostrar seu valor hoje à noite. Acho que jogamos bem durante boa parte da partida. Ficamos um pouco cansados no fim, mas, no geral, foi uma grande vitória que nos deixa com um grande jogo no domingo”, disse Kane.

Um recado de confiança à Espanha

A vitória prepara um confronto decisivo contra a Espanha no Metropolitano, neste domingo. A equipe de Luis de la Fuente manteve o embalo com uma vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia. Isso significa que a Inglaterra precisa vencer fora de casa para ultrapassá-la e assumir a liderança. Kane sabe bem o tamanho da tarefa, especialmente depois da derrota apertada da Inglaterra para a Espanha no início da campanha, mas acredita que o elenco está pronto para o desafio.

“Sem dúvida, nosso objetivo é terminar em primeiro. Depois do primeiro jogo, quando perdemos aqui para eles, sabíamos que poderíamos ter feito muito melhor. Dissemos a nós mesmos: ‘Vamos vencer todos os jogos até o próximo confronto e ver o que acontece.’ Agora, no domingo, temos a oportunidade perfeita para mostrar do que somos capazes”, afirmou o atacante.

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Recuperação na marca do pênalti

Apesar de ser um dos finalizadores mais confiáveis do mundo, Kane chegou à pausa para os jogos de seleções após um erro raro pelo clube. Ele havia desperdiçado seu último pênalti pelo Bayern de Munique, o que tornou a cobrança convertida contra a Croácia um momento importante para recuperar seu ritmo. O capitão da Inglaterra lidou com a situação com o profissionalismo que lhe é característico e não deixou o erro anterior afetar sua concentração no momento decisivo em Wembley.

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Ao falar sobre a pressão da cobrança, Kane disse: “Como sempre. Errei o último pelo Bayern, então acho que é sempre importante tentar dar a volta por cima no seguinte. Tentar não errar dois seguidos, mas executar bem. Treinei ontem como sempre e agora é só entrar em campo e fazer bem.”

O que melhorar antes do jogo em Madri

Embora o clima no elenco seja positivo, Kane foi sincero sobre os aspectos em que a equipe de Thomas Tuchel precisa melhorar para vencer a Espanha em seus domínios. O atacante observou que a Inglaterra perdeu a bola por descuido em alguns momentos, permitindo que a Croácia voltasse ao jogo quando já poderia ter decidido a partida. Com o calendário cada vez mais exigente, ele reconheceu que o cansaço começa a pesar tanto nos clubes quanto nas seleções.

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“Acho que perdemos a bola com muita facilidade, especialmente no nosso campo, o que diminuiu um pouco o ritmo do jogo. Tivemos chances suficientes para marcar dois ou três gols, mas enfrentamos uma boa equipe. Estamos no meio de uma sequência difícil de jogos por nossos clubes e seleções, então não dá para esperar que tudo seja sempre perfeito. É claro que sabemos que podemos melhorar em alguns aspectos e teremos de fazer isso se quisermos vencer no domingo, mas, no fim, o importante é conseguir a vitória hoje à noite”, concluiu Kane.