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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, vai para a próxima Data Fifa com Marc-Andre ter Stegen como titular no gol. Mas essa é a decisão certa?

A seleção alemã inicia sua última Data Fifa do ano. Nos jogos finais da fase de grupos da Liga das Nações, contra a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro), estará em disputa uma vaga nas quartas de final. O técnico Jürgen Klopp aposta em Marc-Andre ter Stegen como titular no gol, como deixou claro em entrevista na última quinta-feira, ao anunciar a convocação. Mas será que essa escolha é mesmo a certa?

O que aconteceu com ter Stegen no Barcelona?

Os últimos anos não foram nada fáceis para ter Stegen. Sua sequência de dificuldades começou em setembro de 2024, quando sofreu uma ruptura do tendão patelar e, por isso, perdeu quase toda a temporada 2024/25 pelo Barcelona. Mal havia se recuperado da lesão no joelho, voltou a ter problemas nas costas.

A situação ficou especialmente amarga para o goleiro quando o clube catalão decidiu virar a página e contratar Joan Garcia, do rival local Espanyol de Barcelona, para o gol. Os dirigentes, entre eles o técnico Hansi Flick, praticamente descartaram o capitão ter Stegen. Não há outra forma de descrever: ele passou de titular a terceiro goleiro na hierarquia interna, atrás de Garcia e Wojciech Szczesny.

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Por isso, nas duas temporadas entre 2024 e 2026, ter Stegen disputou apenas dez partidas oficiais: nove pelo Barcelona e uma pelo Girona, clube ao qual foi emprestado no inverno. Mas, infelizmente, o azar com lesões também o acompanhou por lá. Uma lesão na coxa o deixou fora de ação novamente por mais de 160 dias. Depois de um longo período de reveses, porém, as coisas começaram a melhorar aos poucos para ter Stegen.

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Ter Stegen volta a brilhar em Amsterdã

Depois da passagem decepcionante pelo Girona, veio outro empréstimo em agosto, desta vez para o Ajax de Amsterdã. Apesar da temporada anterior frustrante, que o maior campeão holandês encerrou apenas na quinta posição da Eredivisie, o Ajax ainda é um gigante europeu e está em um patamar esportivo completamente diferente do Girona. A mudança para Amsterdã seria uma nova tentativa de se firmar novamente no mais alto nível.

As primeiras semanas, porém, mostraram que esse caminho não seria simples. Após tanto tempo sem jogar regularmente, o goleiro de 34 anos parecia visivelmente sem ritmo no início. As críticas se intensificaram sobretudo depois de uma falha na Conference League e de uma atuação fraca no grande duelo do campeonato contra o PSV Eindhoven. Mas, à medida que ganhou minutos em campo, o jogador nascido em Mönchengladbach foi recuperando sua antiga forma. Hoje, quase não se ouvem mais na Holanda as dúvidas do começo. O clima em torno de ter Stegen deu lugar, cada vez mais, ao entusiasmo.

IMAGO

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"Como um goleiro de hóquei no gelo": ter Stegen encanta a imprensa holandesa e os companheiros

Essa evolução atingiu um de seus pontos altos há algumas semanas, no jogo do campeonato contra o Sparta Rotterdam. Naquela que provavelmente foi sua melhor atuação até agora com a camisa do Ajax, ter Stegen foi decisivo na vitória por 2 a 1. Primeiro, compensou um passe errado grave de Julian Brandt com uma defesa excepcional no mano a mano com Mitchell van Bergen. Depois, salvou várias bolas em cima da linha e, com seus reflexos, praticamente garantiu sozinho a vitória por margem mínima.

A atuação também não passou despercebida pela imprensa holandesa. Em sua coluna na Voetbal International, o ex-jogador Hans Kraay fez muitos elogios: "O Ajax ficou 45 minutos encurralado. Ter Stegen garantiu os três pontos para sua equipe com defesas fantásticas. Esse cara definitivamente não é um amador! Nossa, como ele jogou bem!" Kraay ficou particularmente impressionado com dois lances: "A defesa no mano a mano com Mitchell van Bergen, em que ele reage quase como um goleiro de hóquei no gelo, é sua especialidade. Nenhum outro goleiro da Eredivisie teria defendido a cabeçada de Milan Zonneveld a apenas dois metros de distância."

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O próprio van Bergen também não conseguiu acreditar no tempo de reação do goleiro da seleção: "Normalmente, na hora do chute, você já percebe se acertou bem a bola e se ela vai entrar. Eu soube imediatamente que tinha finalizado bem, mas então veio aquela reação do nada. Foi uma loucura."

As atuações de ter Stegen, que não sofreu gols em quatro de seus 12 jogos no campeonato, foram fundamentais para a melhora considerável do Ajax nas últimas semanas. O maior campeão holandês agora ocupa a terceira posição da Eredivisie, apenas um ponto atrás do líder PSV.

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Kenneth Perez demonstrou entusiasmo semelhante no programa 'Dit Was Het Weekend', da ESPN. Para o ex-jogador do Ajax, ter Stegen é um goleiro "que garante pontos para sua equipe". Perez destacou que o alemão é "um tipo de goleiro completamente diferente de quase todos os outros da Eredivisie". Sua avaliação final foi igualmente enfática: ter Stegen é "de primeira classe".

Uma declaração bem-humorada do companheiro Tolu Arokodare mostra que o goleiro de 34 anos também impressiona dentro do elenco. Em entrevista ao jornal belga Het Laatste Nieuws, o atacante elogiou as qualidades do goleiro, ainda que de maneira um tanto incomum: "Ter Stegen me deixa louco nos treinos. Às vezes é incrivelmente frustrante ver como ele defende um chute atrás do outro. Dá vontade de bater nele."

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"Ele vai para esses jogos como titular": Klopp aposta em ter Stegen

Na seleção, as coisas também voltaram a melhorar para ter Stegen. Na Eurocopa de 2024, disputada em casa, coube a ele apenas o papel de reserva de Manuel Neuer, como havia acontecido durante a maior parte de sua trajetória pela seleção alemã. Depois, uma lesão o tirou de ação, e ele também perdeu a Copa do Mundo na América do Norte. Assim, não passou nem pelo drama dos goleiros envolvendo Oliver Baumann nem pelo retorno temporário de Neuer.

Depois que Neuer anunciou uma nova aposentadoria da seleção, porém, o caminho finalmente voltou a ficar livre para ter Stegen. Em setembro, ele retornou com a camisa da Alemanha contra a Holanda após 15 meses de ausência. Na época, o goleiro de 34 anos ainda tentava recuperar sua melhor forma e, por isso, não conseguiu convencer plenamente. Agora, porém, conquistou de vez a confiança de Klopp: "Ter Stegen vai para esses jogos como titular", afirmou o treinador de 59 anos.

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Klopp não justificou a decisão apenas pelas atuações recentes de ter Stegen no Ajax: "Marc está fazendo uma ótima temporada em Amsterdã. Também não se trata de quem está defendendo melhor neste momento. Goleiros precisam transmitir muita estabilidade. Como posso orientar o jogo da equipe com a posse de bola? E, quando defendemos com a linha adiantada, como identifico essas situações com antecedência?"

Não é, de forma alguma, uma decisão imprudente, ainda mais porque Jonas Urbig já desponta como um possível sucessor promissor. Alexander Nübel, do Besiktas, também é um forte candidato e foi convocado para a Data Fifa ao lado de ter Stegen e Urbig. Outro que vive grande fase é Loris Karius, do Schalke, mas ele não foi convocado.

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Ainda assim, Klopp evita, por enquanto, forçar uma troca no gol. Em vez de tirar ter Stegen da posição após tudo o que ele fez, aposta inicialmente em sua experiência. Ao mesmo tempo, dá a Urbig, de apenas 23 anos e ainda reserva de Neuer no Bayern, um tempo valioso para se desenvolver sem tanta pressão.

Getty Images

"Ter Stegen não merece": decisão de Klopp é criticada

A decisão de Klopp, porém, não é unanimidade. O comentarista da Sky Dietmar Hamann foi especialmente contundente: "Não entendo por que ter Stegen merece isso. Ele sofreu uma lesão grave. Esse foi um dos motivos pelos quais Neuer voltou. Também é preciso dizer que ele não foi bem no gol da seleção." Pelo visto, nem as atuações de ter Stegen no Ajax são argumento suficiente para Hamann: "Não acho que ele mereça. Certamente está defendendo bem em Amsterdã, mas Nübel também está fazendo isso na Turquia. E há argumentos para dizer que Karius é o melhor goleiro da Alemanha."

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O fato é que ter Stegen joga atualmente em um nível excelente e está mais perto de sua melhor forma dos anos de maior sucesso no Barcelona do que esteve em muito tempo. Agora, precisa confirmar essas atuações com a camisa da seleção alemã. Os próximos jogos contra a Sérvia e a Grécia lhe darão a oportunidade de justificar a confiança de Klopp e, ao mesmo tempo, calar seus críticos na Alemanha.