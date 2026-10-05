O goleiro do Bayern celebrou sua estreia pela seleção na última quinta-feira, na vitória da Alemanha por 2 a 0 sobre a Sérvia pela Liga das Nações, e recebeu do técnico da seleção Jürgen Klopp no 0 a 0 com a Grécia, no domingo, sua segunda oportunidade no gol da DFB.

Em ambas as partidas, Urbig não foi vazado e, com isso, segundo o fornecedor de dados Opta, é apenas o segundo goleiro alemão desde 1977 a passar os 90 minutos completos de seus dois primeiros jogos pela seleção sem sofrer gols. Nos últimos 49 anos, o mesmo feito foi alcançado, portanto, apenas por Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), em outubro e novembro de 2024. Na época, o jogador de 36 anos, ainda número dois da Alemanha na Copa do Mundo e não convocado para os primeiros jogos da seleção sob Klopp, manteve seu gol intacto em uma vitória por 1 a 0 sobre a Holanda e em um 7 a 0 sobre a Bósnia-Herzegovina.

O que Baumann, e agora também Urbig, conseguiram, antes havia sido negado a várias lendas alemãs da posição. Manuel Neuer, atualmente ainda o número um do Bayern à frente de Urbig, perdeu sua invencibilidade logo após a estreia pela seleção (vitória por 7 a 2 em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, em junho de 2009).

Quando Oliver Kahn sofreu seu primeiro gol pela seleção?

Oliver Kahn, assim como Neuer várias vezes melhor goleiro do mundo, sofreu um gol em cada um dos dois primeiros de seus 86 jogos pela seleção: em junho de 1995, em uma vitória por 2 a 1 sobre a Suíça em amistoso, e em setembro de 1995, quando Kahn teve a chance de atuar em um 4 a 1 sobre a Geórgia nas Eliminatórias da Euro 1996.

Jens Lehmann, outra lenda alemã no gol e número um na Copa do Mundo de 2006 em casa, é de certa forma um caso à parte nesta estatística: o hoje jogador de 56 anos até passou seus dois primeiros jogos pela seleção sem sofrer gols (2 a 0 sobre Omã em fevereiro de 1998 e 7 a 0 sobre Luxemburgo em junho de 1998, ambos amistosos), assim como Urbig e Baumann, mas, nos dois casos, Lehmann entrou apenas no segundo tempo no lugar do então titular Andreas Köpke. Em suas duas primeiras partidas pela seleção ao longo dos 90 minutos completos, que terminaram muito mal para a equipe da DFB, Lehmann de fato precisou buscar a bola no fundo da rede: na derrota por 1 a 0 para a Escócia em amistoso, em abril de 1999, e no 4 a 0 para o Brasil na Copa das Confederações, em julho de 1999.

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Urbig, por sua vez, havia se transferido do Colônia para o Bayern no início de 2025 e desde então vem sendo preparado em Munique como futuro sucessor de Neuer, que possivelmente encerrará a carreira no próximo verão europeu. Urbig é o número dois, mas segue ganhando minutos e já soma duas partidas nesta temporada.

Quando Jonas Urbig foi convocado pela primeira vez para a equipe da DFB?

O jogador de 23 anos havia sido convocado pela primeira vez para a seleção principal da Alemanha ainda por Julian Nagelsmann, antecessor de Klopp, mas não entrou em campo nos amistosos contra a Finlândia (4 a 0) e os Estados Unidos (2 a 1) imediatamente antes da decepcionante Copa do Mundo na América do Norte. Agora, Klopp chamou Urbig para a segunda parte de seu elenco XXL para a fase de jogos de seleções, incomumente longa, e, após a estreia contra a Sérvia, também apostou no goleiro do Bayern diante da Grécia.

"É assim: todos os garotos que temos conosco jogam regularmente, com Jonas é diferente. Por isso, planejamos que ele teria mais uma partida", explicou Klopp, no dia anterior ao jogo contra a Grécia, por que Urbig recebeu novamente a preferência sobre Noah Atubolu (número um do Eintracht Frankfurt) e Finn Dahmen (número um do Augsburg).

Quem é atualmente o número um da equipe da DFB?

O status de novo número um da equipe da DFB, após a nova e definitiva aposentadoria de Neuer da seleção, foi atribuído por Klopp, por enquanto, a Marc-Andre ter Stegen. O experiente goleiro, atualmente emprestado pelo Barcelona ao Ajax, esteve no gol na estreia de Klopp como técnico da seleção, contra a Holanda (1 a 1), mas já não fez mais parte da segunda parte do elenco da DFB para os jogos recentes da Liga das Nações.

Depois das boas impressões deixadas em seus dois primeiros jogos pela seleção, Urbig deve ter boas chances de se tornar o primeiro desafiante de ter Stegen. Contra os gregos, Urbig transmitiu muita calma e também brilhou com uma defesa logo no início, quando, aos 2 minutos, em uma das raras ações ofensivas perigosas da Grécia, fez grande intervenção em cabeçada de Georgios Masouras.