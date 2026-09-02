Nos últimos instantes: os bastidores do fracasso na transferência de Abdessamad Ezzalzouli para a Premier League

Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, os bastidores do fracasso da negociação para a transferência do marroquino Abde Ezzalzouli, estrela do Real Betis, para a Premier League inglesa, no último dia da janela de transferências de verão, encerrada nesta terça-feira.

Ezzalzouli apresentou grande nível na última temporada com o Real Betis, mas ficou de fora da última Copa do Mundo por conta de uma grave lesão.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Real Betis recusou ontem uma proposta do Everton que chegou a 43 milhões de euros (35 milhões fixos e o restante em variáveis) pelo ponta marroquino Abde Ezzalzouli, cuja multa rescisória no contrato é de 60 milhões de euros, e o Barcelona detém um percentual do valor de sua venda de cerca de 20%.

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O Everton viveu um dia frustrante no último dia da janela de transferências, já que suas tentativas de contratar o atacante Folarin Balogun (Monaco) fracassaram após ele passar pelos exames médicos, apesar de o clube já ter vendido Beto e Iliman Ndiaye para financiar a negociação.

Também fracassaram as tentativas de contratar Joshua Zirkzee (Manchester United) e Tammy Abraham (Aston Villa), o que levou o clube a uma tentativa desesperada de contratar o astro marroquino, mas o Real Betis recusou a proposta.