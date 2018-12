"Nós queremos construir o time ao redor de Pogba", diz Solskjaer

Treinador interino do Manchester United após a demissão de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer disse que busca montar um time em torno de Paul Pogba – considerado pelo norueguês como um dos melhores jogadores do mundo.

O meio-campista francês tem sido o maior destaque dos Red Devils nos últimos dois jogos, os primeiros de Solskjaer na área técnica, marcando dois gols e dando duas assistências nas vitórias sobre Cardiff e Huddersfield.

As boas exibições de Pogba vêm meses depois de um período de muita inconsistência sob o comando de Mourinho, com quem o campeão do mundo não tinha uma boa relação.

“Acho o Pogba um craque”, disse o treinador. “Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem feito muitas coisas boas no ataque e é um cara grande, que pode ganhar cabeçadas e desarmar”.

"When you win, everyone is happy so let's just keep that run going," says Ole. "We've got to focus on our performance against Bournemouth and get three points because the last two games have been fantastic." #MUFC pic.twitter.com/6r55kbwzMb — Manchester United (@ManUtd) 28 de dezembro de 2018