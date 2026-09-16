"Espetacular. Nos primeiros jogos, eu pensei: uau", disse Diaz em entrevista à Sky. "Ele me surpreendeu muito, tem um potencial enorme." Brown se transferiu no verão por 50 milhões de euros do Eintracht Frankfurt para Munique e, até aqui, agradou sobretudo também por sua versatilidade.

Devido à falta de opções no elenco, o técnico Vincent Kompany utilizou o lateral-esquerdo de 23 anos tanto na Supercopa contra o Borussia Dortmund quanto contra o VfB Stuttgart e o FC Schalke 04 no meio-campo ofensivo, antes de ele retornar recentemente à sua posição de origem. "Essa flexibilidade nos traz uma grande vantagem. Ganhamos um grande jogador. Ele com certeza vai nos fazer evoluir", disse Diaz.

Além de Brown, o Bayern de Munique também contratou Ismael Saibari no verão. Ele veio do PSV Eindhoven e também custou 50 milhões de euros. "Um bom garoto, e felizmente ele fala espanhol. É muito importante ter alguém aqui com quem eu possa conversar no meu idioma", disse Diaz.

Luis Diaz tem dificuldades com a língua alemã no Bayern de Munique

Mesmo um ano depois de sua transferência do Liverpool para o Bayern de Munique, o colombiano de 29 anos ainda luta, segundo seu próprio relato, com a barreira do idioma. "A língua certamente é uma das poucas coisas com as quais eu tenho dificuldade", disse ele. "Adaptar-se a isso não é tão fácil. Mas, fora isso, não posso reclamar de nada. A cidade é incrível. Dá para fazer muitas coisas bonitas aqui quando se tem tempo. Estou muito feliz aqui."

O Bayern de Munique começou com sucesso a nova temporada, com cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos oficiais. Até aqui, Diaz soma um gol na temporada, depois de ter desperdiçado recentemente algumas boas chances. "Estou em busca da minha melhor versão e vou encontrá-la em breve", garantiu. "Acho que esse gol vai sair no próximo jogo." Na sexta-feira, o Bayern de Munique recebe o Union Berlin na Allianz Arena, antes de uma pausa para jogos de seleções.