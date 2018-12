"Nós precisamos de sangue?" Klopp defende que Salah se jogue de vez em quando

Atacante foi acusado de simulação durante a vitória sobre o Arsenal na última rodada da Premier League

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, defendeu o atacante Mohamed Salah das acusações de simulação durante a vitória por 5 a 1 sobre o Arsenal no último sábado (29), no Anfield Road.

"Naquele momento, se não houvesse o toque e Mo (Salah) conseguisse dar o próximo passo e chutar, como todos sabem o quanto ele é bom nisso, seria quase fatal. Eu não sei o que aconteceu em volta daquilo mas sei que o árbitro estava perto do lance, além de não termos nenhum atleta que simula e aquilo não foi uma simulação. Nós precisamos de sangue para confirmar o que aconteceu? Acho que não", enfatizou Klopp em entrevista coletiva.

Confira os números de Mohamed Salah na temporada 2018/19 da Premier League:

Posteriormente, o zagueiro Virgil van Dijk se envolveu em uma disputa de bola com Sead Kolasinac e outra infração dentro da área foi marcada, desta vez resultando em gol de Roberto Firmino.

"Eu vi que Sokratis foi para cima de Salah e disse que ele tinha se jogado. Ele estava discutindo com Salah mas aquilo não foi uma simulação. Claro que todos foram para cima de nós e parecia que estávamos brigando, mas não foi o que aconteceu, só quis conversar com ele. Mas é do futebol e seguimos o jogo. Eu estava protegendo meus companheiros e isso é normal, é como todos deveriam fazer e é o que fazemos também, apoiamos uns aos outros", revelou o holandês.

Os Reds voltam a campo nesta terça-feira (1) contra o Manchester City, a partir das 18h (de Brasília).