O Al-Hilal divulgou um comunicado incisivo, após os cânticos entoados por parte da torcida do Al-Taawoun, durante a partida entre as duas equipes no Campeonato Saudita.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun pelo placar de 6 a 0, na partida disputada ontem, sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.

A partida foi marcada por um ato lamentável, depois que parte da torcida do Al-Taawoun passou a repetir o nome do falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um trágico acidente no ano passado, em uma tentativa de provocar seu amigo, o português Rúben Neves, jogador do Al-Hilal.

O Al-Hilal publicou um comunicado em seu site oficial, comentando o episódio, no qual afirmou: "A empresa do Al-Hilal acompanhou o que partiu de uma parcela da torcida do clube Al-Taawoun durante o confronto entre as duas equipes, com a repetição de cânticos coletivos ofensivos e reprováveis contra o jogador da equipe principal de futebol do Al-Hilal, o português Rúben Neves, em uma conduta que contraria os valores e a ética esportiva e ultrapassa os limites da competição e do incentivo nos estádios esportivos".

E acrescentou: "A empresa reafirmou sua total rejeição a excessos dessa natureza, sobretudo aos que atingem os jogadores ou suas famílias, ou que visam ofendê-los no âmbito pessoal, ressaltando a importância de proporcionar um ambiente esportivo que preserve o respeito e a dignidade de todos os elementos do jogo, e apontando que a competição esportiva, por mais acirrada que seja, não pode servir de justificativa para atingir as condições humanas e pessoais dos jogadores, ou para explorar sentimentos de perda como meio de provocação e ofensa".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

E prosseguiu: "A empresa do Al-Hilal deu início à adoção das medidas legais, por meio da apresentação de uma queixa à Federação Saudita de Futebol a respeito do ocorrido, de modo a preservar os direitos do clube e de seus jogadores, e a garantir que excessos dessa natureza sejam tratados conforme os regulamentos e as normas".

E concluiu: "A empresa do Al-Hilal manifestou sua confiança na Federação Saudita de Futebol quanto às medidas que ela venha a adotar para assegurar a proteção da competição esportiva contra práticas ofensivas, e para fortalecer os valores do respeito e do espírito esportivo nos estádios sauditas, especialmente diante da ampla repercussão internacional deste precedente, e dos reflexos negativos que tais práticas podem deixar, os quais não condizem com o desenvolvimento e a presença crescente que o projeto esportivo saudita vive no cenário mundial".

O episódio havia provocado uma ampla onda de indignação no meio esportivo saudita, a ponto de o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, ter exigido que esses torcedores fossem banidos para sempre da presença nas partidas.