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Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Nos passos de Firmino: Al Sadd do Catar salva Brozovic da traição do Campeonato Saudita

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O meio-campista croata deixou o Al-Nassr de graça

O clube catari Al-Sadd salvou o meio-campista croata Marcelo Brozovic da traição da Roshn Saudi League, após sua saída do Al-Nassr.

O Al-Sadd anunciou, neste domingo, a contratação de Brozovic por uma temporada, com vínculo até 2027, em uma transferência gratuita, após o término de seu contrato com o Al-Nassr saudita ao fim da temporada passada.

O Al-Nassr havia decidido não renovar o contrato de Brozovic, que deixou a equipe após passar 3 anos no clube, período em que conquistou o título da Roshn Saudi League na temporada passada, além do Campeonato Árabe de Clubes de 2023.

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Alguns relatos haviam revelado o interesse do Al-Ahli saudita em contratar o meio-campista croata, mas as negociações não avançaram da forma adequada, e ele acabou se estabelecendo na Liga das Estrelas do Catar.

O jogador de 33 anos vai se juntar ao brasileiro Roberto Firmino, que se transferiu para o Al-Sadd no último verão, depois que o Al-Ahli também havia decidido dispensar seus serviços.

Vale lembrar que Brozovic pode enfrentar o Al-Nassr novamente, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, onde as duas equipes se encontrarão no próximo dia 24 de novembro, na quinta rodada da fase de liga.

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