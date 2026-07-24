Gianluigi Buffon provocou um forte choque na Federação Italiana de Futebol, ao decidir recusar uma proposta para regressar à comissão técnica da seleção principal, num momento em que a squadra azzurra vive um dos períodos mais sombrios da sua história.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" revelou que Paolo Maldini, diretor técnico da Federação Italiana, contactou diretamente Buffon e ofereceu-lhe um cargo operacional no âmbito do projeto "Club Italia", a entidade responsável por supervisionar todas as seleções nacionais.

Maldini apostava na popularidade de Buffon e na sua enorme experiência, por ser o jogador que mais vezes representou a camisola da Itália na história e o último guarda-redes a sagrar-se campeão do Mundo, além do seu profundo conhecimento da atual geração, para liderar a fase de reconstrução após a catástrofe da eliminação no play-off de apuramento para o Mundial frente à Bósnia e Herzegovina.

Buffon ocupou anteriormente o cargo de coordenador da seleção italiana, antes de se demitir juntamente com o treinador Gennaro Gattuso e o presidente da Federação Gabriele Gravina, na sequência do fracasso no apuramento para o Campeonato do Mundo pela terceira vez consecutiva em março passado.

Apesar de a lenda italiana ter estudado a proposta com seriedade, acabou por informar Maldini de que o momento não era adequado para regressar, preferindo manter o afastamento do futebol desde a sua saída em abril passado, dedicando-se à família e concluindo os seus estudos com vista a um futuro no setor da gestão.