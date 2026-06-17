Nos Estados Unidos... O craque marroquino passa por exames no seu novo clube

Ismail El-Sibari, estrela do PSV Eindhoven e da seleção marroquina, está a um passo de concretizar sua transferência para o Bayern de Munique.
De acordo com a agência “France-Presse”, o atacante versátil — de 25 anos — passou pelo exame médico preparatório para a transferência no campo de treinamento da seleção marroquina na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ontem, terça-feira, conforme informou o site “Yahoo Sport”.
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O exame contou com a presença do médico do Bayern de Munique, Yoshin Han, que também trabalha com a seleção alemã.
Reportagens da imprensa haviam informado que o gigante bávaro e o PSV Eindhoven já haviam chegado a um acordo, no valor total de cerca de 55 milhões de euros, prevendo que Saibari assinasse um contrato válido até 2031.
Al-Sibari teve uma estreia marcante na Copa do Mundo com a seleção marroquina, marcando o gol dos “Leões do Atlante” no empate (1 a 1) contra o Brasil, na primeira rodada do Grupo C.
Vale lembrar que o Bayern de Munique contou com outro astro da seleção marroquina nos últimos anos: o lateral Nassir Mazraoui, que atualmente joga pelo Manchester United.