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Michael Carrick mostrou-se frustrado, mas resiliente, após ver o Manchester United reagir duas vezes e empatar em 4 a 4 com o Aston Villa. Apesar da reação aguerrida, o resultado mantém o Manchester United na zona de rebaixamento da Premier League às vésperas da pausa para as seleções.

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Manchester United sofre com falhas defensivas

As fragilidades defensivas do Manchester United voltaram a ficar evidentes em Old Trafford, numa tarde caótica em que o time de Carrick sofreu gols evitáveis. O Manchester United se viu perdendo por 2 a 0 nos primeiros quatro minutos, um início que deixou a torcida da casa atônita e o treinador exasperado. Embora tenha reagido e empatado antes do intervalo, o United sofreu mais dois gols nos oito minutos iniciais do segundo tempo. Ainda assim, pela terceira vez em uma semana, após a reação no meio de semana contra a Roma, os donos da casa mostraram incrível capacidade de reação para conseguir outra virada impressionante depois de estar perdendo por dois gols.

Ao avaliar o desempenho defensivo, Carrick disse à Sky Sports: “É decepcionante não ter vencido. Fomos o melhor time durante boa parte do jogo. Dificultamos as coisas para nós mesmos com os gols que estamos sofrendo. Não foi apenas um, mas dois em sequência, o que nos colocou em uma situação difícil. Fizemos isso no outro dia, repetimos hoje, voltamos ao jogo e poderíamos ter vencido no fim. São momentos em que precisamos melhorar, diferentes momentos da partida, e estamos dando aos adversários gols que eles normalmente não conseguiriam marcar. Se corrigirmos isso, há muita coisa boa nesse desempenho. Achei que fomos o melhor time, mas os gols que estamos sofrendo não nos ajudam em nada.”

Os números refletem as preocupações de Carrick, já que o Manchester United tem tido dificuldades para terminar jogos sem sofrer gols nesta fase complicada. O treinador reconheceu que não é possível continuar sofrendo tantos gols se a equipe quiser subir na tabela. “Nunca é bom sofrer um gol, mas há gols que você pode fazer mais para evitar, e precisamos corrigir o que aconteceu nos gols que sofremos hoje”, continuou Carrick. “Estamos dificultando as coisas para nós mesmos e nos obrigando a fazer demais nos jogos, mas fizemos muita coisa e ainda acho que deveríamos ter vencido. Foram gols demais, isso está claro e sabemos disso. É algo que precisamos corrigir.”

Reação nos acréscimos garante um ponto

Apesar da atuação defensiva desastrosa, o espírito de luta do elenco do Manchester United continua evidente. Segundo a Opta, o Manchester United fez história na Premier League ao se tornar o primeiro time a ficar dois gols atrás e empatar em duas ocasiões distintas na mesma partida.

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Carrick fez questão de elogiar a mentalidade de seus jogadores, que se recusaram a aceitar a derrota apesar da pressão crescente da luta contra o rebaixamento. “Gostei da personalidade e da qualidade do futebol”, disse o treinador. “Dominamos a maior parte do jogo, atacamos a área, finalizamos e criamos chances. Saindo de uma situação em que estávamos perdendo por 2 a 0 e vínhamos de uma sequência ruim de resultados, os jogadores jogaram bem e pressionaram bem. Boa parte do jogo aconteceu como queríamos, mas, olhando para o todo, há muita coisa [de que gostar]. Terminar a partida sem nunca desistir mostra a personalidade dos jogadores.”

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Apoio da torcida

O resultado significa que o Manchester United passará a pausa para as seleções na 18ª posição, a um ponto de sair da zona de rebaixamento. O Manchester United agora tem a permanência na zona de rebaixamento da Premier League por pelo menos 15 dias consecutivos garantida, sua maior sequência nessa posição na primeira divisão desde setembro e outubro de 1986, quando passou 28 dias entre os três últimos colocados.

Embora esse dado preocupante aumente a pressão sobre Carrick, o ex-meio-campista continua convencido de que o clube tem tempo e qualidade para corrigir a situação antes que ela se torne crítica. Ele também elogiou os torcedores, que apoiaram a equipe durante toda a partida de oito gols e muitas reviravoltas. “Eles apoiam muito os jogadores, querem muito estar ao nosso lado e que nós lhes demos algo em troca”, observou Carrick. “Há frustração e decepção às vezes, e todos nós sentimos isso, mas eles apoiam muito os jogadores. Estiveram conosco até o fim hoje, e todos nós sentimos isso.”

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Carrick mantém postura firme apesar do temor de rebaixamento

Questionado sobre o temor crescente de uma luta real contra o rebaixamento, Carrick manteve a confiança nas perspectivas do clube para o restante da temporada. No entanto, os números revelam a dimensão da situação do United: o time se tornou o primeiro da primeira divisão a vencer apenas um de seus dez jogos iniciais depois de terminar a temporada anterior entre os três primeiros desde o Arsenal, em 1953-54.

Apesar desse dado histórico preocupante, o treinador insiste que está totalmente concentrado em usar a pausa para as seleções para refletir e corrigir os problemas de fundo. “Estamos em novembro, então não gosto da situação nem dos resultados que tivemos, mas certamente podemos fazer algo a respeito”, acrescentou.