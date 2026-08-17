O Real Madrid se prepara para apresentar suas novas contratações ao longo desta semana, poucos dias antes de sua estreia no Campeonato Espanhol diante do Espanyol. No entanto, a diretoria do clube decidiu fugir do formato tradicional de apresentação de jogadores ao qual os torcedores estavam acostumados nos últimos anos, em um movimento de caráter especial e familiar.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Real Madrid pretende organizar a cerimônia de apresentação de seus novos jogadores nas instalações do clube na cidade de Valdebebas, com a presença de Florentino Pérez, presidente do clube, e dos familiares dos atletas, sendo que as celebrações acontecerão em ambiente fechado, longe dos torcedores e dos meios de comunicação.

O Real Madrid contratou seis jogadores durante a janela de transferências de verão sob o comando do técnico português José Mourinho, mas nenhum deles teve, até agora, uma cerimônia oficial de apresentação, o que levou o clube a preparar um programa especial para apresentar os novos rostos antes do início oficial da temporada.

Chamará atenção nas novas cerimônias a ausência dos torcedores, além do fato de os jogadores não realizarem coletivas de imprensa após suas apresentações, ao contrário do que era habitual nas temporadas anteriores, quando as contratações do Real Madrid contavam com celebrações populares e amplas coletivas com a imprensa.

Espera-se que a lista de jogadores que o clube vai apresentar inclua Mourinho, Diomande, Cucurella, Konaté, Dumfries, Espai e Bernardo Silva, em uma cerimônia que o clube descreveu como diferente da imagem tradicional de apresentação de novas contratações.

Esse movimento acontece em meio à preparação do Real Madrid para disputar sua primeira partida no Campeonato Espanhol, quando visitará o Espanyol no sábado, dia 22 de agosto, na segunda rodada da competição, às 21h30.

O Real Madrid espera que as novas contratações, juntamente com o projeto de Mourinho, representem um ponto de virada para a equipe após duas temporadas nas quais o clube não alcançou seus objetivos, enquanto se aguarda que os próximos dias revelem o quadro completo do novo grupo antes de entrar oficialmente na disputa pelos títulos da temporada.