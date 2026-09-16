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Nos bastidores: por que Mbappé, Vinícius e Konaté esconderam a mensagem nas camisas de Ceuta?

K. Mbappe
Vinicius Junior
I. Konate
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
A. Ezzalzouli
França
Brasil
Espanha
Marrocos

A crise de Ez Abde teve papel na decisão do trio do Real Madrid

O episódio das camisas de apoio à cidade de Ceuta antes da partida entre Elche e Real Madrid segue gerando polêmica, enquanto relatos da imprensa revelaram o motivo que levou Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, trio do clube merengue, a esconder a mensagem estampada nas camisas usadas pelos jogadores da equipe antes do jogo.

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o trio decidiu dobrar as camisas na parte onde estava a mensagem, para que o slogan escrito não aparecesse, no desejo de evitar possíveis reações negativas no Marrocos, especialmente porque a questão carrega uma sensibilidade política entre Marrocos e Espanha.

Os jogadores do Real Madrid haviam recebido as camisas que traziam a frase "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar", preparadas pela associação de empresários de Valência dentro de uma iniciativa que incluiu as partidas de Villarreal, Levante, Elche e Valência.

Sensibilidade marroquina

Mbappé, Vinícius e Konaté consideraram que a mensagem estampada na camisa poderia ter uma conotação política, e por isso preferiram não exibi-la ou tomar uma posição sobre uma questão extremamente sensível no Marrocos.

O jornal apontou que a decisão dos jogadores veio apenas um dia após a polêmica provocada pelo marroquino Abdessamad Ezzalzouli, jogador do Real Betis, por sua participação na mesma iniciativa.

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A crise de Ezzalzouli

Durante a partida entre Villarreal e Real Betis, os jogadores da equipe andaluza participaram da iniciativa e apareceram no gramado vestindo as camisas de apoio a Ceuta, e Ezzalzouli, jogador da seleção marroquina, estava entre eles.

Depois disso, o jogador foi alvo de amplas críticas e ataques nas redes sociais por parte de marroquinos, o que o levou a apagar suas publicações relacionadas à iniciativa, antes de sair em defesa de sua posição.

Ezzalzouli explicou que a camisa tem um "caráter social em apoio aos moradores e habitantes da cidade", negando que a iniciativa tenha objetivos políticos ou carregue qualquer ofensa ao Marrocos.

Repercussão dentro do Real Madrid

O jornal "El Mundo" relatou que os desdobramentos da questão de Ezzalzouli chegaram ao vestiário do Real Madrid, especialmente porque Brahim Díaz joga com o jogador do Real Betis na seleção marroquina, enquanto Achraf Hakimi, capitão da seleção marroquina e um dos próximos a Mbappé, está ligado à questão de forma indireta.

O Real Madrid havia aprovado a iniciativa do Elche e colocou as camisas à disposição de seus jogadores após o fim dos aquecimentos, antes que cada jogador decidisse individualmente se vestiria a camisa e como exibi-la.

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