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O goleiro da Inglaterra Jordan Pickford relembrou cinco de suas atuações mais marcantes pela seleção, dos nervos da estreia aos momentos decisivos da Copa do Mundo. Ele destacou disputas de pênaltis históricas e a experiência de jogar diante de 90 mil torcedores hostis no México.

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Pickford relembra a estreia histórica e o brilho nos pênaltis contra a Colômbia

O goleiro da Inglaterra Jordan Pickford relembrou os jogos que marcaram sua trajetória pela seleção, a começar pela estreia na equipe principal contra a Alemanha, em novembro de 2017. “Minha estreia foi inacreditável”, recordou Pickford. “Provavelmente foi uma das únicas vezes em que fiquei nervoso antes de um jogo. Eu havia trabalhado para realizar aquele sonho de uma vida inteira, e finalmente conseguir foi incrível.”

O goleiro também destacou a vitória histórica sobre a Colômbia nos pênaltis, na Copa do Mundo de julho de 2018.

“Ser a primeira seleção da Inglaterra a vencer uma disputa de pênaltis em tantos anos foi especial e nos deu confiança”, observou.

Goleiro relembra vitória sobre a Espanha e pênalti incomum

Ao recordar a vitória da Inglaterra por 3 a 2 na Espanha, em outubro de 2018, Pickford elogiou a evolução da mentalidade do grupo sob o comando de Gareth Southgate. “Gareth falou que, se quiséssemos estar entre as principais seleções do mundo... teríamos de ir a lugares como esses e começar a vencer”, afirmou Pickford.

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Pickford também se lembrou da rara ocasião em que marcou um gol, na disputa de pênaltis contra a Suíça pelo terceiro lugar da Liga das Nações da UEFA de 2019.

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“Acho que eu era o sexto cobrador, e foi uma sensação ótima ver a bola entrar... Para mim, fazer isso, na única vez em que cobrei um pênalti até agora na carreira, foi um grande momento”, revelou.

Pickford coloca jogo emocionante na Cidade do México entre os pontos altos da carreira

Pickford escolheu a dramática vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, como uma de suas maiores experiências. “Foi incrível”, declarou Pickford. “Eu sabia que éramos nós onze contra 90 mil pessoas e sabia que tipo de jogo seria. Não são muitas as vezes na carreira em que você tem a oportunidade de jogar no Azteca em uma Copa do Mundo.”

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Ao falar sobre a altitude e a atmosfera intensa, o goleiro explicou: “Sempre consegui chutar a bola para longe, mas, quando fiz isso no México, parecia que ela não ia parar!”

“Fazer grandes defesas... e comandar minha área foi muito importante naquele jogo para conseguirmos a vitória”, acrescentou.

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Ídolo da Inglaterra relembra seu legado duradouro na seleção

Com um histórico excepcional como o goleiro que mais disputou partidas pela Inglaterra em Copas do Mundo, Pickford vê aquelas noites de muita pressão como marcos inesquecíveis.

“O jogo teve de tudo”, concluiu Pickford sobre a vitória contra o México. “Passar por dificuldades para conseguir o resultado foi incrível. Quando estivermos aposentados, vamos olhar para trás e dizer: ‘Que jogo foi aquele’.”

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Pickford continua sendo uma peça fundamental para a Inglaterra enquanto a seleção se prepara para seus próximos objetivos internacionais.