Norwich x Manchester United: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com objetivos distintos, Manchester United e Norwich se enfrentam neste sábado (11), no Carrow Road, às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Norwich x Manchester United DATA Sábado, 11 de dezembro de 2021 LOCAL Carrow Road - Norwich, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

🔝 of the pile 💪



The final standings of #UCL Group F 🔒👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 9, 2021

O jogo será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, neste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna da Premier League, o Norwich busca voltar a vencer depos de dois empates e uma derrota.

No entanto, para o confronto em casa, a equipe segue sem contar com Milot Rashica e Zimmermann, além de Brandon Williams, por questões contratuais.

Do outro lado, o Manchester United, classificado para as oitavas de final da Champions League, vai em busca de sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês.

Com a formação 4-2-2-2, Marcus Rashford pode atuar ao lado de Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Fernandes, Sancho; Ronaldo, Rashford.

Provável escalação do Norwich: Krul; Hanley, Gibson, Kabak; Aarons, McLean, Gilmour, Normann, Giannoulis; Sargent, Pukki.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 Crystal Palace Premier League 5 de dezembro de 2021 Manchester United 1 x 1 Young Boys Champions League 8 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Manchester United Premier League 14 de dezembro de 2021 16h30 (de Brasília) Manchester United x Brighton Premier League 18 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

NORWICH

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 x 1 Norwich Premier League 30 de novembro de 2021 Tottenham 3 x 0 Norwich Premier League 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas