Norwich x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e informações pela Premier League 21/22

Norwich e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (10), no estádio carrow Road, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Norwich x Chelsea DATA Quinta-feira, 10 de março de 2022 LOCAL Carrow Road, Norwich - ING HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (10), no Carrow Road.

MAIS INFORMAÇÕES

Na lanterna da Premier League, com 17 pontos marcados, o Norwich entra em campo precisando da vitória para seguir lutando ainda com chances e fugir do rebaixamento.

Do outro lado, o Chelsea ocupa o terceiro lugar, com 53 pontos marcados e, apesar de estar longe da luta pelo título, quer o triunfo para se manter tranquilo no G-4.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NORWICH

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 1 x 3 Brentford Premier League 5 de março de 2022 Liverpool 2 x 1 Norwich Copa da Inglaterra 2 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds x Norwich Premier League 13 de março de 2022 11h (de Brasília) Brighton x Norwich Premier League 2 de abril de 2022 11h (de Brasília)

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 4 Chelsea Premier League 5 de março de 2022 Luton Town 2 x 3 Chelsea Copa da Inglaterra 2 de março de 2022

Próximas partidas