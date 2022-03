Norwich x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

O Norwich recebe o Chelsea nesta quinta-feira (10), no estádio Carrow Road, às 16h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Premier League.

O time mandante está na lanterna do campeonato e precisa da vitória para seguir na luta contra o rebaixamento, enquanto os Blues querem o triunfo para continuar com tranquilidade no G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Chelsea tem dúvidas quanto às condições físicas de Azpilicueta, que se recupera de lesão, e Marcos Alonso, que se restabele após o covid-19. Por outro lado, Reece James, machucado, é desfalque.

Além disso, o técnico Thomas Tuchel pode fazer alterações na equipe titular, sacando Thiago Silva, Kante e Havertz, dando lugar a jogadores como Christense, Hudson-Odoi, Jorginho e Lukaku.

Já o Norwich não terá Billy Gilmour, por questões contratuais.

Porém, a equipe mandante não tem outros problemas para o jogo desta quinta.

Possível escalação do Norwich: Krul; Aarons, Hanley, Zimmermann, Williams; Lees-Melou, Rupp; Sargent, Dowell, Rowe; Pukki.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Saul; Mount, Pulisic; Lukaku.

DESFALQUES

NORWICH:

Gilmour: questões contratuais.

CHELSEA:

Reece James: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Norwich e Chelsea. nesta quinta será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet.