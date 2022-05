Norwich City x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Norwich City e Tonttenham se enfrentam neste domingo (22), no Carrow Road, a partir das 12h (de Brasília), pela última rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Norwich City x Tottenham DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Carrow Road - Norwich, Inglaterra HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Getty

A ESPN 3, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Carrow Road. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Valendo uma vaga na Champions League da próxima temporada, o Tottenham joga todas suas fichas para garantir uma vitória contra o já rebaixado, Norwich City, e não precisar torcer para um tropeço do Arsenal, atual 5º colocado.

Para essa última rodada, os Spurs ocupam o 4º lugar, com 68 pontos. Por outro lado, os Gunners estão uma posição abaixo, com 66 pontos, precisando vencer a qualquer custo e torcer para uma derrota do Tottenham.

Por conta disso, o técnico Antonio Conte deve mandar o que tem de melhor para esse último jogo da competição, apesar de ter Harry Kane como dúvida.

De todo o modo, o Tottenham precisa de um ponto para retornar a maior competição de clubes da Europa por conta do saldo de gols.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NORWICH CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 3 x 0 Norwich Premier League 11 de maio de 2022 Wolves 1 x 1 Norwich Premier League 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celtic x Norwich Amistoso 23 de julho de 2022 12h (de Brasília) Hibernian x Norwich Amistoso 24 de julho de 2022 10h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 3 x 0 Arsenal Premier League 12 de maio de 2022 Tottenham 1 x 0 Burnley Premier League 15 de maio de 2022

Próximas partidas