Norwich City x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

A bola vai rolar neste sábado (12) para Norwich City e Manchester City, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League, a partir das 14h30 (do horário de Brasília). Os Citizens querem aumentar a vantagem na liderança da primeira divisão inglesa.

O Norwich vem de um empate com o Crystal Palace por 1 a 1, mas ainda ocupa a 18ª posição da tabela, com 17 pontos. Já o Manchester City, que não sabe o que é perder na Premier League há 14 jogos, vem de uma vitória por 2 a 0, diante do Brentford.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para este duelo, o Manchester City não terá muitos desfalques e, por isso, Pep Guardiola deve manter a mesma equipe que bateu o Brentford na última rodada. Ainda assim, o atacante Gabriel Jesus segue como dúvida para o duelo.

O Norwich City segue com uma lista grandes de dúvidas para o duelo, já que muitos jogadores se recuperaram de suas respectivas lesões e, com isso, estão alcançando a melhor forma física. O grande desfalque, porém, é do experiente goleiro Tim Krul, que está machucado.

Possível escalação do Norwich City: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Placheta, Melou, McLean; Rashica; Idah e Pukki

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Rubén Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo, De Bruyne; Mahrez, Sterling e Phil Foden.

DESFALQUES

NORWICH CITY:

TIM KRUL: lesionado

LUNGI SORENSEN: lesionado

ANDREW OMOBAMIDELE: dúvida

JOSH SARGENT: dúvida

LUKAS RUPP: dúvida

OZAN KABAK: dúvida

MANCHESTER CITY:

COLE PALMER: afastado por Covid-19

GABRIEL JESUS: dúvida

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Norwich City e Manchester City será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV aberta, e no Star+, no streaming, neste sábado (12). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.