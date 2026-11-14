Noruega x País de Gales 3-1 AO VIVO: Haaland fecha a conta mais uma vez, de pênalti

Noruega-País de Gales abre a 5ª rodada do grupo 4 da Liga A da Nations League 2026/2027, com início às 18h no Ullevaal Stadion, em Oslo. Tanto para Haaland e seus companheiros quanto para a equipe de Craig Bellamy, a partida já é decisiva para manter viva a esperança de alcançar a Dinamarca, segunda colocada, e de avançar à fase final do torneio como melhor segundo colocado, atrás de Portugal, já classificado.
NORUEGA-PAÍS DE GALES: ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA
Noruega-País de Gales 3-1
Gols: 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (pênalti) (N)
NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa; Odegaard; Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
PAÍS DE GALES (4-4-2): Darlow; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson; Johnson, Koumas (64' Harris). Técnico: Craig Bellamy.
Árbitro: Derevinskyi (UKR)
Cartões amarelos: Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)
Expulsos: -
NORUEGA-PAÍS DE GALES: GOLS E PRINCIPAIS LANCES
87' GOL - Haaland vai para a cobrança e volta a ampliar a vantagem ao deslocar Darlow com um chute forte de canhota, cruzado, no canto inferior.
86' PÊNALTI - Haaland aparece novamente como garçom. Desta vez, lança Schjelderup em profundidade. Ele entra na área e é derrubado por Roberts. O árbitro não tem dúvidas e marca o pênalti.
79' GOL - Bela tabela em espaço curto de Brooks, que supera Ajer no domínio da bola e, cara a cara com Selvik, encobre o goleiro com uma cavadinha, superando sua saída desesperada.
68' GOL - Um-dois fulminante da Noruega, que pune imediatamente a tentativa do País de Gales de se expor. Wolfe recupera a bola e lança Nusa em profundidade. O ponta do Leipzig, que parte no limite do impedimento, deixa a bola quicar e, com a parte externa do pé, encontra Haaland quase na cara do gol, dentro da área. Em vez de chutar, o atacante do City dá, sem olhar, o passe para a segunda trave, onde Schjelderup, que acabara de entrar, bate Darlow de perto.
59' GOL - Após um escanteio, Nusa domina no peito, na entrada da área, um corte curto da defesa do País de Gales e, de dentro da meia-lua, dispara um chute rasteiro de direita que entra no canto inferior à direita de Darlow.
55' CHANCE - Primeira grande chance da Noruega. Nusa finalmente consegue passar pelo marcador e dá um passe em profundidade para Berge dentro da área. Da entrada da pequena área, ele tenta colocar a bola no canto com a direita, mas Cullen se atira para bloquear o chute.
43' CHANCE - Outra chance na partida, novamente com James. Desta vez, ele consegue a primeira finalização no alvo de todo o jogo e obriga Selvik a afastar de soco um chute forte, de pouco além da entrada da área pelo lado direito.
18' CHANCE - A primeira grande chance de gol da partida é de James, que dispara no contra-ataque, muda de direção duas vezes para desorientar a defesa norueguesa e tenta uma cobertura da entrada da área. A bola passa por Selvik, mas raspa a trave mais distante.
0' A bola rola no Ullevaal Stadion, em Oslo, às 18h
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GRUPO 4 DA LIGA A: CLASSIFICAÇÃO ANTES DA PARTIDA
Portugal 12
Dinamarca 6
País de Gales 3
Noruega 3