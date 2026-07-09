A partida entre Noruega e Inglaterra terá início no dia 11 de julho de 2026, às 17h (EST) e às 22h (GMT).
Previsão da partida entre Noruega e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo
Uma seleção da Noruega em franca ascensão enfrenta a sempre aclamada equipe dos Três Leões por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Com os dois melhores atacantes do planeta em campo, este jogo promete ser um verdadeiro espetáculo.
Como a Noruega e a Inglaterra chegaram até aqui
A Noruega tem proporcionado entretenimento à Copa do Mundo em vários níveis. Sua torcida tem demonstrado imensa energia e paixão com seus cânticos contagiantes e comemorações ao estilo remo. Em campo, as cinco partidas da Noruega renderam 21 gols. O melhor dia da nação nórdica no cenário internacional foi a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final, graças a mais um doblete de Erling Haaland.Getty Images
A Inglaterra superou uma intensa adversidade nas oitavas de final, jogando mais de 40 minutos com 10 jogadores contra o México em um Estádio Azteca lotado, para sair vitoriosa por 3 a 2 em um jogo emocionante. Com isso, os Três Leões chegam à quinta participação consecutiva nas quartas de final de grandes torneios.Getty Images
Norueguês nascido em Leeds quer acabar com os sonhos da Inglaterra
O artilheiro do Manchester City, Erling Haaland, estará ansioso para aumentar sua contagem de sete gols em sua primeira Copa do Mundo, devidamente apoiado pelo meia do Arsenal, Martin Ødegaard, que será seu principal fornecedor de assistências. Haaland, de 25 anos, marcou 112 gols na Premier League em 132 partidas na que é, sem dúvida, a divisão nacional mais difícil do planeta, enquanto tem mais gols (62) do que partidas disputadas (51) pela seleção da Noruega, marcando a uma média de um gol a cada 71 minutos. Ele marcou em suas últimas 14 partidas pela seleção, somando 27 gols nessa sequência. Se marcar neste jogo, Haaland se tornará o primeiro europeu a marcar em suas cinco primeiras partidas na Copa do Mundo desde o alemão Gerd Müller, em 1970. Em apenas quatro partidas na Copa do Mundo, ele já balançou as redes sete vezes.Getty Images
Harry Kane é a principal esperança da Inglaterra
À medida que o craque inglês Harry Kane ultrapassa Wayne Rooney e assume o segundo lugar isolado no ranking histórico de partidas pela Inglaterra (120), atrás apenas de Peter Shilton, ele vai querer apagar as memórias dolorosas de um pênalti perdido nas quartas de final de 2022 contra a França. Com 85 gols com a camisa dos Três Leões, Kane é o maior atacante do planeta que não se chama Erling Haaland.Getty Images
Notícias das seleções
O lateral David Møller Wolfe é uma preocupação para a Noruega após ter sido forçado a sair de campo contra o Brasil. O cartão vermelho de Jarell Quansah o tira desta partida pela Inglaterra, enquanto Jordan Henderson sofreu uma lesão inusitada no pulso durante as comemorações contra o México.
Provável escalação da Noruega
Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.
Provável escalação da Inglaterra
Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
Principais estatísticas de Noruega x Inglaterra
- A Inglaterra perdeu cinco das últimas seis partidas das fases eliminatórias da Copa do Mundo contra seleções europeias.
- Em onze das últimas 12 partidas da Noruega, ambas as equipes marcaram gols.
- Nos últimos seis jogos oficiais da Noruega, houve um gol após os 85 minutos.
Convocação de 26 jogadores da Noruega
Goleiros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).
Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonha), Leo Skiri Ostigard (Gênova), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).
Meio-campistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).
Atacantes: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).Getty Images
Seleção da Inglaterra com 26 jogadores
Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Defensores: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Atacantes: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, por empréstimo do Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).Getty Images
Notícias sobre as equipes e escalações
Prováveis escalações de Noruega x Inglaterra
Técnico
- S. Solbakken
O técnico da Noruega, Staale Solbakken, ainda não confirmou a provável escalação inicial, e não foram relatadas lesões ou suspensões na equipe da casa antes das quartas de final. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, também ainda não divulgou o time titular previsto, embora os Três Leões tenham uma ausência confirmada. Jordan Henderson não participará mais do torneio após precisar ser submetido a uma cirurgia devido a uma lesão no pulso sofrida enquanto comemorava a vitória sobre o México. Nenhuma outra lesão ou suspensão foi confirmada, e mais notícias sobre a equipe serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.
Desempenho
A Noruega venceu quatro de suas últimas cinco partidas na Copa do Mundo, tendo sofrido sua única derrota contra a França, por 4 a 1, na fase de grupos. A equipe se recuperou ao vencer o Senegal por 3 a 2, derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e, em seguida, eliminou o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final. Nessas cinco partidas, a Noruega marcou 10 gols e sofreu 10, demonstrando ser uma equipe capaz de atuar tanto no ataque quanto na defesa.
A Inglaterra venceu quatro de suas cinco partidas mais recentes, tendo perdido pontos apenas no empate em 0 a 0 contra Gana na fase de grupos. A equipe de Tuchel venceu a Croácia por 4 a 2 na estreia no torneio, venceu o Panamá por 2 a 0, derrotou a República Democrática do Congo por 2 a 1 e superou o México por 3 a 2 nas oitavas de final. A Inglaterra marcou 11 gols nessas cinco partidas, enquanto sofreu seis.
Histórico de confrontos diretos
As duas seleções se enfrentaram duas vezes no histórico de confrontos diretos disponível, com a Inglaterra vencendo ambas as partidas. O confronto mais recente foi um amistoso em setembro de 2014, que a Inglaterra venceu por 1 a 0. Antes disso, a Inglaterra venceu por 1 a 0 fora de casa contra a Noruega em um amistoso em maio de 2012. Ambos os encontros anteriores foram partidas com poucos gols, decididas por um único gol.
Classificação
A Noruega terminou em segundo lugar no Grupo I durante a fase de grupos do torneio, enquanto a Inglaterra liderou o Grupo L e avançou como primeira colocada para as oitavas de final.