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Harry Kane vs Erling Haaland GFX 2:1GOAL
Simone Gervasio

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Noruega x Inglaterra, Kane: “Haaland é uma fera, eu sou um jogador diferente. Não nos comparem”

Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
E. Haaland
H. Kane

Harry Kane contra Erling Haaland nas quartas de final da Copa do Mundo: tudo está pronto para o confronto entre Inglaterra e Noruega. Antes do grande jogo, o capitão da seleção inglesa destacou as características que os unem e as diferenças entre os dois grandes artilheiros. Estas foram suas palavras na coletiva de imprensa


A COMPARAÇÃO - “Somos dois jogadores completamente diferentes. Sei que ambos somos atacantes, mas jogamos em posições diferentes: Erling tem sido incrível, sua média de gols por partida é excepcional; fisicamente, ele é uma máquina, uma fera. Sua finalização é de altíssimo nível e seu recorde de gols fala por si só”.

AS DIFERENÇAS - “Me considero um tipo diferente de jogador. Gosto de receber mais a bola, de estar um pouco mais envolvido no jogo, mas também consigo me movimentar como um verdadeiro número 9. Não acho que haja motivo para nos compararmos. Tenho muito respeito por ele como jogador. Obviamente, espero que ele tenha um desempenho discreto contra a gente, mas acho que todos sabem que ele é fantástico”.


Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

META À VISTA - O objetivo principal é ganhar a Copa do Mundo, não a Chuteira de Ouro. Esta temporada está indo muito bem, mas, obviamente, podemos nos deparar com jogadores de altíssima qualidade: acho que é isso que me motiva a dar o meu melhor.”

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