Noruega x França: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - I Boston Stadium

A partida entre Noruega e França terá início no dia 26 de junho de 2026, às 15h (EST) e às 19h (GMT).

Contexto da partida

É uma disputa acirrada pela liderança do Grupo I, com a impressionante seleção da Noruega enfrentando a França, que busca chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo. O artilheiro do Manchester City, Erling Haaland, já marcou quatro gols nas duas partidas da Noruega no torneio: uma vitória por 4 a 1 sobre o Iraque e uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Senegal. A França tem se mostrado igualmente fluida, com Kylian Mbappé comemorando sua 100ª partida pela seleção francesa com dois gols contra o Iraque. O jogador do Real Madrid também já marcou quatro gols no torneio até o momento. Esta partida deve ser um espetáculo emocionante para o mundo inteiro.

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Principais jogadores e técnico da Noruega

Erling Haaland é o ponto central desta empolgante seleção norueguesa, com Alexander Sørloth, do Atlético de Madrid, formando dupla com ele no ataque, em uma linha de frente física e de alta pressão. Logo atrás deles, Martin Ødegaard, do Arsenal, comanda o jogo. No meio-campo, Sander Berge oferece um escudo defensivo incansável, enquanto a dupla de zagueiros centrais, formada por Torbjorn Heggem e Kristoffer Ajer, coordena a defesa para proteger o goleiro veterano Ørjan Nyland. O técnico Ståle Solbakken utiliza um esquema 4-3-3 agressivo e de alta pressão, projetado para sufocar a construção de jogadas do adversário e controlar as partidas por meio do domínio físico e técnico. O lateral-direito do Borussia Dortmund, Julian Ryerson, saiu mais cedo devido a uma lesão na vitória sobre o Senegal, então Marcus Pedersen, do Torino, deve assumir a posição.

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Jogadores-chave e técnico da França

Como todos sabemos, o irreprimível Mbappé marcou um hat-trick na final de 2022 contra a Argentina. Ousmane Dembélé, do PSG, finalmente marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo contra o Iraque; o ex-jogador do Barça já disputou três edições do torneio com os Bleus. Recém-saído da conquista da Liga dos Campeões e com 35 gols marcados na campanha, Dembélé terá a companhia dos companheiros de clube Désiré Doué e Bradley Barcola, de Michael Olise, do Bayern, e de Rayan Cherki, do Manchester City, em um ataque que parece temível. Olise deu duas assistências na vitória sobre o Iraque, e sua sintonia com Mbappé pode levar a seleção francesa até o título. William Saliba, do Arsenal, comanda uma talentosa zaga. A profundidade do elenco de Didier Deschamps é tão grande que não há espaço para o meia-armador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, no grupo.

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Provável escalação da Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Provável escalação da França

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Convocação da Noruega com 26 jogadores

Goleiros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonha), Leo Skiri Ostigard (Gênova), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Meio-campistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Atacantes: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Convocação da França com 26 jogadores

Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).

Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).

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Notícias e escalações

A Noruega é comandada por Staale Solbakken. No momento, não há informações disponíveis sobre provável escalação, lesões ou suspensões da equipe da casa. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

A França é comandada por Didier Deschamps. No momento, não há informações disponíveis sobre provável escalação, lesões ou suspensões da equipe visitante. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A Noruega registrou três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, além de uma derrota. Sua última partida foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Iraque na estreia na fase de grupos da Copa do Mundo, em 16 de junho. A equipe também venceu a Suécia por 3 a 1 em um amistoso em junho e empatou em 1 a 1 com o Marrocos em um jogo de preparação antes do torneio. Um empate sem gols com a Suíça e uma derrota por 2 a 1 para a Holanda completam a sequência de cinco partidas. A Noruega marcou nove gols nessas partidas e sofreu quatro, demonstrando um desempenho ofensivo consistente.

A França venceu quatro de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Senegal na estreia na Copa do Mundo, em 16 de junho. A equipe também derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1 e venceu a Colômbia por 3 a 1 fora de casa em amistosos no início deste ano. Um empate em 1 a 1 com o Marrocos e uma derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim são as únicas manchas nessa sequência. A França marcou 10 gols nessas cinco partidas e sofreu cinco.

Histórico de confrontos diretos

NOR Outros FRA 1 0 Empate 1 França 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 França 2 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

As duas seleções se enfrentaram duas vezes, segundo os registros disponíveis. O confronto mais recente ocorreu em 27 de maio de 2014, quando a França venceu a Noruega por 4 a 0 em um amistoso. Antes disso, a Noruega venceu por 2 a 1 como anfitriã em um amistoso em 11 de agosto de 2010. A França lidera o confronto direto com uma vitória contra uma da Noruega nessas duas partidas, com a França marcando cinco gols e a Noruega, três no total.

Classificação

No Grupo I, a Noruega ocupa atualmente a liderança da tabela, enquanto a França está em segundo lugar antes deste confronto.