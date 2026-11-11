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A Noruega vive uma espera apreensiva para saber se poderá contar com os astros Erling Haaland e Martin Odegaard, ausências de destaque no treino de terça-feira. O técnico Staale Solbakken não deu detalhes sobre os problemas dos dois jogadores, enquanto a seleção se prepara para jogos decisivos da Liga das Nações contra País de Gales e Dinamarca.

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Solbakken evita dar detalhes sobre dupla de estrelas

A seleção norueguesa enfrenta uma série de preocupações com a condição física de seus jogadores. Haaland e Odegaard estavam entre os muitos atletas que não foram a campo na terça-feira. As ausências ocorrem em um momento crucial para Solbakken, que tenta definir seus planos para o próximo confronto com o País de Gales no Estádio Ullevaal. Apesar do peso dos nomes ausentes, o técnico evitou detalhar a situação médica.

Questionado sobre a ausência de seus dois jogadores mais influentes no treino, Solbakken inicialmente atribuiu os motivos a “pequenos problemas”. Depois, falou um pouco mais sobre a reserva com que trata a condição física do elenco e sugeriu que costuma ser criticado por ser transparente demais com a imprensa. “Sou o técnico que mais recebe críticas porque sou aberto demais sobre isso. Na verdade, não é permitido. São problemas pequenos, algumas pancadas leves. Mas não há motivo para não acreditar que tudo ficará muito bem”, afirmou, segundo o Aftenposten.

Lista de jogadores com problemas físicos aumenta

Haaland e Odegaard não foram os únicos a fazer trabalhos em ambientes fechados ou sessões de recuperação. Solbakken confirmou que seis ou sete jogadores não puderam participar do treino completo no centro de treinamento do Lillestrom. A lista de ausentes inclui vários titulares importantes, como Leo Skiri Ostigard, Antonio Nusa, Sander Berge, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen e Kristoffer Ajer. O número elevado de jogadores com problemas físicos obrigou a comissão técnica a administrar o grupo com cuidado para evitar novos contratempos.

Apesar do grande número de jogadores fora dos treinos, Solbakken está confiante de que a maioria dos 23 convocados estará à disposição no fim de semana. Ele estimou que “21 a 22” jogadores terão condições de atuar, embora tenha admitido que há dúvidas reais sobre dois deles. Um é Strand Larsen, atacante do Crystal Palace, que passará por uma avaliação médica na quarta-feira para determinar se poderá enfrentar o País de Gales.

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Mistério sobre a condição física de outro jogador

Embora tenha citado Strand Larsen como dúvida, Solbakken preferiu não revelar a identidade do segundo jogador que corre contra o tempo para estar apto. “Quanto ao outro, temos que esperar”, disse o técnico, sem dar mais informações. A postura enigmática deixou os torcedores tentando adivinhar se uma das estrelas da Premier League enfrenta um problema mais sério do que as “pancadas leves” mencionadas inicialmente pelo treinador na entrevista coletiva.

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As dúvidas persistentes sobre a condição física dos jogadores também complicam a preparação tática para o duelo com o País de Gales. A Noruega ocupa atualmente uma posição competitiva em seu grupo, mas a perspectiva de enfrentar uma equipe galesa disciplinada sem seus principais jogadores de ataque é preocupante. Solbakken espera receber boas notícias do departamento médico nas próximas 48 horas para poder escalar o time mais forte possível em Oslo, antes de a equipe viajar a Copenhague para enfrentar a Dinamarca.

A disputa pela vaga no gol

Além dos problemas físicos dos jogadores de linha, a Noruega ainda não definiu quem será seu goleiro titular. A disputa entre Orjan Nyland e Egil Selvik tem sido um dos principais assuntos das últimas concentrações, e Solbakken não revela quem começará jogando no sábado. Ele confirmou que existe um plano, mas ainda não comunicou a decisão final aos jogadores envolvidos nem ao público.

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Questionado se já havia informado os goleiros de sua escolha, Solbakken respondeu com um seco “não” e acrescentou que ainda não havia conversado com ninguém sobre a escalação. Ele afirmou que o processo de decisão é um assunto privado entre ele, os goleiros e o treinador Frode Grodas. “Pode muito bem ser que eles saibam mais do que vocês”, brincou.