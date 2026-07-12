Não é só o gol de empate de Jude Bellingham que está dando o que falar na Noruega. Após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, também se fala muito no país escandinavo sobre o gol anulado de Torbjørn Heggem.

Aos dez minutos do segundo tempo, com o placar em 1 a 1, os noruegueses pensaram que iriam assumir a liderança pela segunda vez na partida. Heggem completou para o gol na segunda trave após uma jogada de bola parada.

No entanto, o árbitro Clément Turpin foi chamado ao monitor do VAR e concluiu que Erling Braut Haaland havia empurrado Elliot Anderson na jogada que resultou no gol de Heggem.

Turpin anulou o gol, e o placar de 1 a 1 permaneceu em Miami. Na prorrogação, Bellingham acabou fazendo a diferença, marcando após um erro de Ørjan Nyland.

“Se isso é uma falta e você estabelece um padrão tão baixo, então deveriam ser marcados muitos pênaltis na direção oposta”, reclamou Andreas Schjelderup, autor do 1 a 0, após a partida.

“É totalmente absurdo julgar assim em uma partida tão importante. É realmente totalmente absurdo que a decisão tenha sido contra a gente. É claro que a gente se sente tratado de forma injusta”, afirmou Schjelderup.

O capitão Martin Ødegaard: “Não havia muita ajuda a esperar do árbitro nas decisões; não recebemos nada a nosso favor. Então é assim: algumas decisões desfavoráveis e um pouco de azar, e no fim das contas não foi o suficiente.”

“É uma pena, mas foi fantástico, foi uma aventura. O que vivemos foi realmente incrível. Podemos nos orgulhar de nós mesmos.” Nunca antes a Noruega havia chegado às quartas de final de uma Copa do Mundo. A última vez que participou do torneio mundial foi em 1998.

A imprensa norueguesa também está convencida de que Haaland não cometeu infração suficiente para que o gol de Heggem fosse anulado. “É um escândalo que a Noruega tenha sido privada do 2 a 1”, afirma o analista Kristoffer Løkberg, da emissora estatal NRK.

“É uma decisão incrivelmente ruim. Elliot Anderson se jogou para trás sem motivo; parece mais uma simulação do que uma falta contra Haaland.”

“Sim, foi um empurrão”, reconhece o coanalista Simen Stamsø-Møller. “Mas isso acontece em todo o campo. Aqui tem um empurrão, ali tem um empurrão, em todo lugar. Ele apita porque o jogador se joga no chão. Não, dá um tempo com essa bobagem!”