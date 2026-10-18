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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Nome surpreendente: revelado o favorito para apitar o clássico entre Barcelona e Real Madrid

Barcelona x Real Madrid
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Antes do confronto de fúria e tensão

Os olhos dos apaixonados por futebol se voltam para um confronto de alta voltagem, em clima de tensão e expectativa, quando o Camp Nou receber, no próximo domingo, o aguardado Clássico entre Barcelona e Real Madrid, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida cujos cálculos vão além da simples disputa por pontos, transformando-se em um verdadeiro teste para os nervos das duas equipes e de seus treinadores.

O ambiente esquenta antes do duelo aguardado diante da clara diferença na situação dos rivais: o Barcelona, comandado pelo técnico alemão Hansi Flick, lidera a tabela do Campeonato Espanhol, com 6 pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, o que dá à equipe catalã uma vantagem psicológica antes do embate.

O Barcelona vive um momento de otimismo e confiança, impulsionado por vitórias amplas e um desempenho forte nas diversas competições, enquanto o Real Madrid passa por um estado de tensão e irritação, coincidindo com o retorno do português José Mourinho aos bancos de reservas e com o aumento das pressões e das críticas dirigidas ao sistema de arbitragem espanhol.

Em meio a esse clima carregado, surgiu o nome do árbitro que poderá comandar a partida mais esperada da Espanha, depois que o famoso programa "El Chiringuito" revelou que Alberola Rojas é o principal candidato a apitar o Clássico entre Barcelona e Real Madrid.


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