Nome conhecido quer substituir Óscar García no Jong Ajax: “Estou aberto a essa possibilidade”

Hedwiges Maduro está interessado em se tornar técnico do Jong Ajax. É o que afirma o ex-jogador da seleção nacional, convidado do programa “WK Praat”. Após a saída de Óscar García, o clube de Amsterdã está em busca de um substituto adequado para a equipe principal de juniores.

Maduro, de 41 anos, foi questionado se gostaria de se tornar o técnico do Jong Ajax. “Não sou obrigado a nada, mas gostaria muito.”

“Estou aberto a essa possibilidade, é claro. Primeiro, eles precisam me ligar, mas estou aberto a tudo. Se me ligarem, estou sempre disposto a ouvir. Isso vale para essa proposta também.”

“É claro que conheço bem o Ajax e também a estrutura do clube. Se me ligarem, podemos conversar”, afirmou Maduro.

Maduro está sem clube desde dezembro de 2024. Sua passagem como técnico do Almere City foi tudo menos bem-sucedida.

No domingo, foi divulgado que García, pelo menos, não voltará ao Jong Ajax. Seu contrato, válido até meados de 2027, foi rescindido.

O Jong Ajax terminou a última temporada na última colocação da Keuken Kampioen Divisie. O diretor técnico Jordi Cruijff considera importante que também os talentos mais experientes do clube comecem a ter um bom desempenho.