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A derrota do Al-Nassr para o Al-Ahli não foi apenas um tropeço na disputa da Roshn Saudi League. Ela trouxe de volta à memória uma das noites mais duras da história do confronto entre as duas equipes, já que se repetiu o roteiro de queda vivido pelo Al-Nassr há mais de 11 anos. O time abriu o placar, viu seu astro Cristiano Ronaldo desperdiçar um pênalti e, depois, assistiu à partida virar de cabeça para baixo, terminando com mais uma derrota, desta vez por 3 a 1 para o Al-Ahli.

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O Al-Ahli venceu o clássico por 3 a 1, ontem, sexta-feira, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada, conquistando uma vitória preciosa sobre o líder da competição e confirmando sua capacidade de virar o jogo mesmo quando está atrás no placar.

O Al-Nassr começou o confronto de forma perfeita, com Ronaldo abrindo o placar aos 14 minutos, dando a vantagem cedo à sua equipe e colocando os donos da casa sob a pressão de buscar a reação.

No entanto, o astro português desperdiçou a chance de ampliar a vantagem apenas quatro minutos depois, ao não converter um pênalti no segundo gol. Foi esse o momento que deu ao Al-Ahli a oportunidade de recuperar o equilíbrio e voltar ao jogo.

Antes do fim do primeiro tempo, o brasileiro Wenderson Galeno empatou ao balançar as redes do Al-Nassr, levando a partida de volta à estaca zero e dando um grande impulso moral à sua equipe antes do intervalo.

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No segundo tempo, a personalidade do Al-Ahli apareceu com ainda mais clareza. O atacante inglês Ivan Toney marcou o segundo gol aos 71 minutos, e o brasileiro Roger Ibañez deu o terceiro golpe apenas 4 minutos depois.

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Com essa vitória, o Al-Ahli chegou a 11 triunfos sobre o Al-Nassr na história dos confrontos entre os dois na Liga Profissional Saudita, que começou em 2008 e tem seu nome atual desde 2022.

Derrota reaviva as lembranças da noite de Al Somah em 2015

A derrota de sexta-feira tem um significado histórico especial, já que é apenas a segunda vez que o Al-Nassr abre o placar contra o Al-Ahli e termina derrotado na Liga Profissional.

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A primeira vez aconteceu em 22 de março de 2015, quando as duas equipes se enfrentaram pela 20ª rodada da temporada 2014-2015, em um duelo que ainda está vivo na memória dos torcedores dos dois clubes.

Naquela ocasião, o Al-Nassr abriu 2 a 0 com dois gols de Mohammad Al-Sahlawi e parecia caminhar para uma vitória importante. Mas o Al-Ahli se recusou a se render e conseguiu virar o placar de forma dramática, vencendo por 4 a 3.

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O astro sírio Omar Al Somah foi, sem dúvida, o herói daquela noite, ao marcar três gols, um "hat-trick", enquanto Osama Hawsawi anotou outro, frustrando as tentativas do Al-Nassr de manter a vantagem.

Al-Sahlawi marcou o terceiro gol do Al-Nassr e também completou seu hat-trick, mas o brilho de Al Somah decidiu o confronto a favor do Al-Ahli. Mais de uma década depois, o roteiro voltou a se repetir, diferente nos detalhes, mas parecido no desfecho: o Al-Nassr sai na frente, o Al-Ahli reage e o Al-Nassr deixa o campo derrotado.

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Ivan Toney segue castigando o Al-Nassr

O inglês Ivan Toney manteve seu bom momento contra o Al-Nassr ao marcar mais um gol diante do rival no clássico adiado, chegando a quatro gols em cinco confrontos contra o Al-Nassr no Campeonato Saudita.

O gol do atacante inglês saiu de pênalti, confirmando sua frequente presença no placar contra um dos principais rivais do Al-Ahli, segundo informou o jornal saudita "Arriyadiyah".

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De acordo com dados do site "Transfermarkt", o Al-Nassr passou a ser o sexto time saudita que mais sofreu gols de Toney na liga, empatado com Al-Kholood, Damac, Al-Ettifaq e Al-Fayha, com quatro gols cada.

À frente desses clubes estão Al-Khaleej, Al-Riyadh e Al-Fateh, que sofreram seis gols do atacante inglês, enquanto ele marcou cinco contra Al-Hilal e Al-Qadsiah.

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Ausência de Mané aumenta a conta de derrotas do Al-Nassr

Os números negativos do Al-Nassr não pararam na derrota no clássico. Eles se estenderam ao retrospecto da equipe sem o seu astro senegalês Sadio Mané, que ficou fora do confronto por um motivo familiar feliz: ele foi pai na manhã do dia da partida, e a comissão técnica o liberou da lista de relacionados.

Com essa derrota, subiu para seis o número de derrotas do Al-Nassr em jogos sem Mané, de um total de 18 partidas em que seu nome não apareceu na lista da equipe.

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O senegalês havia desfalcado o time em 12 jogos na temporada passada, dos quais o Al-Nassr perdeu cinco, com seis vitórias e um único empate.

Entre essas derrotas estão duas para o Al-Ahli, uma na final da Supercopa Saudita e outra no primeiro turno da Roshn Saudi League, além de duas para o Al-Qadsiah e uma para o Al-Hilal.

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A sexta derrota veio diante do Al-Ahli no último clássico, sendo a primeira partida que Mané perdeu pelo Al-Nassr nesta temporada e a quarta dele desde que passou a vestir a camisa amarela.

Em contrapartida, o Al-Nassr não sofreu nenhuma derrota nas cinco partidas em que Mané esteve ausente em suas duas primeiras temporadas pela equipe, vencendo todas elas.