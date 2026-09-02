O Torino também decepciona na Coppa Italia. A eliminação nos dezesseis avos de final contra o Monza representa a terceira derrota consecutiva de Ignazio Abate desde sua chegada ao comando da equipe granata. Um início decepcionante que também se reflete nas odds de demissão das casas de apostas, onde o ex-treinador da Juve Stabia cai de 3,75 para 2,75 na Sisal e na Snai.





Mesma cotação para Domenico Tedesco, também ainda parado na Serie A com seu Bologna. O nome mais em risco, nas apostas, segue sendo o do seu adversário de ontem, Ivan Juric, que mesmo assim subiu de 1,50 para 1,85 após o 0 a 1 no Olímpico. Também não podem ficar tranquilos Masimiliano Alvini (2,40) e a dupla Di Francesco-Stroppa, ambos cotados a 2,50. Foi fixada em 3,25 a cotação de Carlos Cuesta, do Parma, enquanto a demissão até o fim do ano de Alberto Aquilani, Fabio Pisacane e Fabio Grosso paga 3,50 vezes o valor apostado.







