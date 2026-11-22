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A derrota pesada do Hamburgo para o rival Werder Bremen se transformou em uma cena lamentável fora das quatro linhas, depois que um tumulto eclodiu no setor da torcida visitante, chegando ao ponto de incendiar diversos assentos e depredar as instalações do estádio, em uma atitude que provocou ampla indignação e reacendeu o debate sobre os excessos de parte das torcidas.

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Segundo o jornal alemão Bild, um grupo de torcedores do Hamburgo ateou fogo a fileiras de assentos no setor visitante do estádio Weser, após a derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen no clássico do Norte. A publicação explica que os danos atingiram os setores 115 e 117, além dos banheiros destinados à torcida visitante.

Os excessos não se limitaram à destruição dos assentos, já que os banheiros do setor da torcida do Hamburgo também foram depredados, com indícios de que os danos foram causados de forma intencional. Isso agravou ainda mais o episódio, sobretudo porque fatos semelhantes ocorreram no clássico anterior, em Bremen, no dia 18 de abril de 2026, quando um dos banheiros do setor visitante foi incendiado.

O episódio gerou descontentamento entre a própria torcida do Hamburgo. O clube de torcedores da equipe se apressou em repudiar o ocorrido, desvinculando-se dos atos de vandalismo praticados por alguns torcedores e ressaltando que atacar as instalações do estádio não tem nenhuma relação com a cultura de torcida que busca preservar.

Em comunicado, o clube afirmou que os banheiros do setor visitante foram alvo de vandalismo intencional em um momento próximo ao da partida, enfatizando que esse tipo de atitude não tem relação com a cultura de torcida que o clube trabalha diariamente para preservar, em uma clara condenação dos fatos que se seguiram ao clássico.

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O tumulto completou uma noite desastrosa para o Hamburgo, que sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen. Os donos da casa dominaram o confronto e decidiram o clássico do Norte com uma forte atuação ofensiva, enquanto os visitantes não conseguiram conter o perigo do adversário durante toda a partida.

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Quanto aos gols, o capitão Marco Friedl abriu o placar para o Werder Bremen, antes de Justin Njinmah marcar duas vezes. Niclas Füllkrug fechou a goleada nos acréscimos, garantindo uma grande vitória aos donos da casa, enquanto os torcedores do Hamburgo deixaram o estádio com o gosto amargo da derrota, em uma noite em que as consequências do revés foram além do placar elástico e chegaram às cenas de vandalismo e aos incêndios nas arquibancadas.