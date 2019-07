Noite no Mineirão é a síntese do dilema entre Messi e Argentina

Quatro Copas do Mundo e cinco Copas Américas depois, a noite de Messi diante do Brasil, no Mineirão, se mostrou perfeita para retroalimentar o dilema

Quatro Copas do Mundo e (agora) cinco Copas Américas depois, a noite de Messi diante do Brasil, no Mineirão, se mostrou perfeita para retroalimentar o dilema entre o camisa 10 e a seleção argentina. Protagonista de uma nova derrota decisiva, o maior craque de sua geração é mais culpado ou vítima diante de um time que não ganha nada há tanto tempo?

Um tanto dos dois, vão dizer, entre os cansados por esperar ver um Messi no nível semanal da Catalunha e os resignados que acham que ele até tem seus momentos, mas o coletivo é que nunca ajuda.

Sigo dividido a cada lance, a cada declaração. E a queda para o nesta semifinal de não resolve, pelo contrário: aumenta a aflição diante do tema.

Porque é claro que Messi pode mais. Um cara que resolve tantos jogos por seu clube em jogadas individuais deveria, vez ou outra, dar seu jeito de arrumá-las também pela seleção nas semifinais e finais. Alguém que sempre se vira para limpar os defensores e finalizar visitando um , por exemplo, deixa o jogo passar contra um em qualquer campo neutro.

Tamanha capacidade criativa em reduzidas a um jogador "normal" na , que tem jornadas de alto nível, claro, mas se acostumou às atuações medíocres. Um só gol, e de pênalti, numa Copa América que não tem dos maiores níveis técnicos.

Mas também é óbvio que no futebol de hoje não é tão simples botar a bola debaixo do braço e decidir sozinho. E aí a Argentina nem monta um time sólido no longo prazo, para que ao menos seu craque encontre um onze bem organizado e seguro, nem consegue tirar o melhor de nomes de destaque no futebol europeu.

Scaloni é o oitavo técnico depois de Pekerman, que dirigiu a seleção em 2006, o quarto desde Sabella, comandante do vice em 2014. Se Messi não é aquele Messi, são raras as vezes em que os coadjuvantes ajudaram com destaque de valer lembrança. Na Copa América, a atuação do experiente Di Maria, por exemplo, foi no máximo discreta, quando não constrangedora.

No meio desse caminho, um fato, o de que Messi não dá conta de ser o líder técnico da seleção. Sabe aquela história de que zagueiro bom consagra o companheiro ao lado? Com Messi é o oposto. Ao invés da turma crescer sob influência do 10, parece diminuir. Jogar com Messi não é um prazer, é uma agonia. E aí voltamos ao dilema: Messi é vítima ou culpado por não ter tido o melhor de Higuaín ou de Aguero à sua frente? Ou, numa seleção cheia de novatos como a atual, ele não se aproveita do ar fresco por culpa própria ou não há milagre sob um time confuso e sem identidade?

A noite no Mineirão brincou com essas perguntas o tempo todo, como costuma ser. Messi, tal qual nas quatro finais que disputou com a seleção principal (uma derrota por 3 a 0, outra por 1 a 0 e dois empates em 0 a 0), passou mais um jogo gigante sem marcar nem ajudar o time a balançar as redes. Ao mesmo tempo, veja só, é dele a bola na trave seguida de cruzamento que atravessa a linha esperando um pé, ou mesmo a rapidez do passe que poderia ter rendido um pênalti de Daniel Alves sonegado pela arbitragem.

De um lado, o Messi que quer muito, irritado com o gramado, com a arbitragem e com o VAR, vivendo a Copa América intensamente, com a família na arquibancada e suportando as perguntas na zona mista depois de nove campeonatos seguidos como titular do time. De outro, o jogador passivo, como se condenado à derrota frustrante após o hino nacional, geralmente sem gol, que chega quase todo mês de julho, terminando as transmissões da TV sempre sob a mesma cena, desolado, sem respostas.

Enfim, o Messi e a seleção argentina não acertando, mas prolongando o impasse. Inseparáveis estranhos, repetindo a mesma ambiguidade e já com nova Copa a jogar daqui a pouco, em casa, a começar em menos de um ano. Mais uma vez vão falar de redenção, mas se tivesse de apostar seria outra noite dessas, em que o camisa 10 com o peso do mundo nas costas e o resto dos de azul e branco seguirão discutindo a relação e dividindo as impressões de quem assiste a esse casamento esquisito, sem fácil solução à vista.

