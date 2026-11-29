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Hannes Steinbach vive, de forma inesperada, sua primeira grande noite na NBA. A atuação, porém, não foi suficiente para dar a vitória ao Charlotte Hornets.

Steinbach chegou a ser enviado pelos Hornets ao time da G League e conquistou novas oportunidades na equipe da NBA com atuações historicamente boas por lá . Contra o Brooklyn Nets, ele jogou por 17 minutos devido à ausência de Moussa Diabate por doença e aproveitou o tempo em quadra para impressionar.

Com a ajuda dos eficientes 10 pontos de Steinbach (4 acertos em 6 arremessos de quadra) e de seu trabalho nos rebotes (10), Charlotte voltou a ter chances contra os Nets depois de ficar 27 pontos atrás no placar. Foi o primeiro duplo-duplo da carreira de Steinbach na NBA.

Ainda assim, a contribuição do alemão e a grande atuação de Coby White (37 pontos, 12 acertos em 18 arremessos de quadra, 3 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola) não bastaram para encerrar a sequência de seis derrotas.

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Os Nets começaram em ritmo intenso e, liderados por Michael Porter Jr. (16 pontos), acertaram 13 de 19 arremessos de quadra no primeiro quarto, incluindo 7 de 10 bolas de três. Já os Hornets converteram apenas 37% de seus arremessos no primeiro tempo e foram para o intervalo perdendo por 23 pontos (50 a 73).

Charlotte, porém, reagiu. Christian Anderson (5 pontos e 8 assistências) diminuiu a diferença com uma bola de três, e os Hornets entraram no último quarto perdendo por apenas oito pontos. Day'ron Sharpe, autor de um sólido duplo-duplo (19 pontos e 12 rebotes), começou a dominar o período, mas Charlotte não desistiu.

Naz Reid, que marcou 27 pontos, fez uma bandeja a 13 segundos do fim e reduziu a desvantagem dos Hornets para 116 a 118. Na jogada seguinte, Coby White bloqueou de forma espetacular uma tentativa de enterrada de Sharpe e, com três segundos no relógio, teve mais uma chance de empatar. Ele, porém, se chocou com um bloqueio feito por Sharpe e não conseguiu arremessar. Os árbitros não marcaram falta, e a partida terminou.

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Para os Hornets, que seguem sem Kon Knueppel e Dennis Schröder, foi a sétima derrota consecutiva. Na madrugada de terça-feira, o próximo adversário será o Washington Wizards, que também atravessa uma crise e chega com um novo técnico .