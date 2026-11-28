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AS FAR e Raja estrearam na fase de grupos da Copa das Confederações da CAF com resultados diferentes: o primeiro conquistou uma vitória importante por 3 a 1 sobre o sul-africano Durban City, enquanto o time de Casablanca ficou apenas no empate sem gols com o togolês ASKO Kara.

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O AS FAR impôs sua superioridade logo cedo no Estádio Príncipe Moulay El Hassan, em Rabat, e Ahmed Hammoudan abriu o placar aos 12 minutos, aproveitando um passe em profundidade preciso de Merveille Ndockyt. O gol colocou o time à frente e traduziu o forte início ofensivo dos donos da casa, que desperdiçaram mais de uma chance de ampliar nos minutos iniciais.

A equipe marroquina manteve a pressão, e Ahmed Hammoudan voltou a balançar as redes aos 44 minutos, com um chute de pé direito de dentro da área. Assim, o AS FAR foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 e deixou o adversário sul-africano diante de uma missão difícil na segunda etapa.

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No início do segundo tempo, o Durban City diminuiu aos 50 minutos com Alou Doumbia, que aproveitou passe de Kyle Jurgens e devolveu um pouco de emoção ao confronto. Mas o AS FAR não deixou o adversário reagir e definiu a partida com o terceiro gol, marcado por Marouane El Ouadni aos 83 minutos, de cabeça após cobrança de escanteio, garantindo a vitória por 3 a 1.

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Raja Casablanca x ASKO Kara

No Estádio Mohammed V, em Casablanca, o Raja Casablanca tropeçou na estreia pelo Grupo A ao ficar apenas no 0 a 0 com o togolês ASKO Kara. Na partida, os donos da casa tiveram dificuldade para transformar seu domínio em gols, apesar das várias investidas ofensivas.

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O Raja começou o jogo pressionando e ameaçou o gol adversário com Ismail Khafi e Adam Ennafati, mas o goleiro Manani Ouro Biri defendeu as tentativas dos dois. Já o time togolês quase surpreendeu os anfitriões aos 41 minutos, quando o chute de Souleymane Ouro Gafou, em cobrança de falta direta, explodiu na trave esquerda.

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No segundo tempo, o Raja intensificou as tentativas em busca do gol da vantagem, e Mathis Ouyoussoui se destacou em mais de uma ocasião. Ismail Khafi ainda desperdiçou uma chance perigosa de curta distância aos 77 minutos, parando no goleiro togolês, e as investidas continuaram sem alterar o placar.

Os minutos finais foram de pressão constante do Raja, que tentou explorar os cruzamentos e os chutes de fora da área, mas a defesa do ASKO Kara e seu goleiro mantiveram o gol intacto até o apito final, e cada equipe saiu com um ponto.

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Os dois resultados marcam o início da trajetória das equipes na fase de grupos. O Raja está no Grupo A, ao lado do egípcio Al Ahly, do angolano Primeiro de Agosto e do ASKO Kara, enquanto o AS FAR disputa o Grupo B com o Durban City, o tanzaniano Azam e o líbio Al Ahli Trípoli.

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