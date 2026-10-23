A polícia conduz investigações sobre a invasão à casa de Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, em um episódio que ocorreu simultaneamente ao seu retorno da Itália com o time, após a derrota para o Como pela Liga dos Campeões.

Segundo a rede "ESPN", a família de Fernandes não estava em casa no momento do incidente, enquanto a polícia correu para chegar ao local da ocorrência, e o Manchester United manifestou apoio ao seu capitão.

Um comunicado da polícia de Cheshire, divulgado pela rede "ESPN", afirmou: "Por volta das 20h30 da quarta-feira, 21 de outubro, a polícia recebeu denúncias sobre atividade suspeita em um endereço na área de Alderley Park, em Nether Alderley".

O comunicado acrescentou: "O informante relatou a presença de 3 homens desconhecidos no quintal de uma propriedade vizinha".

E prosseguiu: "Os agentes se deslocaram ao local da denúncia, mas não encontraram nenhum vestígio dos suspeitos ao chegar. No entanto, os agentes descobriram que a propriedade havia sido invadida e que diversos bens haviam sido furtados.

O comunicado concluiu: "A investigação sobre o episódio foi iniciada, e as apurações continuam em andamento".

O investigador David Jarvis, da unidade de investigações proativas de Macclesfield, disse: "Esta investigação ainda está em suas fases iniciais no momento, e estamos empenhados em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para rastrear os responsáveis pelo episódio.

E acrescentou: "No âmbito de nossas apurações, queremos entrar em contato com qualquer pessoa que estivesse na região no momento do incidente e que acredite ter visto alguma atividade suspeita".

E prosseguiu: "O mesmo se aplica a qualquer pessoa que tenha gravações de câmeras de segurança ou de câmeras veiculares que possam ajudar na investigação".

E uma noite catastrófica na região da Lombardia testemunhou a queda do Manchester United com uma derrota humilhante por 4 a 1 diante do time de Cesc Fàbregas, estendendo sua série de partidas sem vitória para 7 confrontos, além de o resultado ter levado Bruno Fernandes a questionar publicamente o estilo de seu técnico Michael Carrick.



