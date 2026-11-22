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O atacante Noah Okafor revelou as dificuldades físicas que enfrentou recentemente após uma atuação decisiva contra o Chelsea. O suíço foi protagonista da vitória dominante do Leeds United por 4 a 1 em Stamford Bridge e mostrou seu valor depois de um período difícil longe dos gramados.

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Superação dos problemas físicos em Elland Road

Okafor falou abertamente sobre as dificuldades físicas que enfrentou nos bastidores antes de brilhar na vitória contundente do Leeds sobre o Chelsea . O ponta de 26 anos tem sido peça fundamental no ataque do Leeds, mas seu caminho recente até a escalação titular foi dificultado por um problema persistente nos adutores, que ameaçou sua participação na viagem ao oeste de Londres. A dedicação valeu a pena: ele ajudou o Leeds a conquistar sua primeira vitória em Stamford Bridge desde 1999.

Ao falar sobre sua recuperação, o atacante destacou a intensidade do trabalho de reabilitação no último mês. "Nas últimas duas, três semanas, tive um pouco de dificuldade por causa dos adutores e trabalhei muito duro", revelou Okafor, segundo o The Yorkshire Post. O ponta também fez questão de reconhecer o apoio recebido no clube, que permitiu seu rápido retorno aos gramados. "Também quero elogiar muito a equipe médica, que me fez voltar o mais rápido possível. Tenho a total confiança do treinador, de toda a equipe, de todos os jogadores. Eles conhecem minhas qualidades", acrescentou.

Goleada sobre o Chelsea em Stamford Bridge

O impacto de Okafor em campo foi imediato e devastador para o Chelsea de Xabi Alonso. Ele marcou seu primeiro gol ao finalizar com precisão no canto inferior, sem chances para Emiliano Martinez. Depois, aproveitou um cruzamento de Ethan Ampadu para marcar o segundo. Os gols, somados a um pênalti convertido por Dominic Calvert-Lewin e a um gol de Brenden Aaronson nos minutos finais, garantiram uma tarde difícil para os donos da casa.

O suíço acredita que sua fase atual é resultado direto da confiança depositada nele pela comissão técnica e pelos companheiros de equipe do Leeds. "Tento ajudá-los com intensidade máxima, com meu potencial, com meu jogo, com a forma como supero o adversário e marco gols. Assim, posso ajudar a equipe. E, sim, quando tenho confiança, consigo render. Estou feliz pelos meus gols e por poder ajudar a equipe com eles", afirmou Okafor.

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Leeds recupera a eficiência nas finalizações

A vitória em Londres representa uma virada importante para o Leeds, que vinha tendo dificuldades para marcar em vários jogos recentes. Antes de uma vitória apertada sobre o Tottenham Hotspur, pouco antes da pausa para as seleções, o Leeds havia passado duas partidas consecutivas sem balançar as redes. Okafor observou que a equipe se concentrou bastante nas finalizações durante os treinos para superar essas frustrações.

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"Significa muito. Acho que o trabalho duro dos últimos dias, das últimas semanas [valeu a pena]. Em alguns outros jogos, não conseguimos marcar. Isso é futebol. Tivemos muitos empates, então treinamos bastante as finalizações. Hoje conquistamos a segunda vitória consecutiva, e é por isso que comemoramos. Sabemos que temos qualidade no ataque e também atrás. Somos uma equipe forte. Temos uma mentalidade forte. Trabalhamos duro. E hoje nos presenteamos com esta [vitória]", declarou.

Em busca de embalo para a temporada

Apesar dos gols recentes, Okafor ainda busca atingir seu melhor ritmo de jogo, já que não completou os 90 minutos em nenhuma partida da Premier League nesta temporada. Sua capacidade de decidir jogos, como fez com o gol da vitória nos minutos finais contra o Tottenham e os dois gols diante do Chelsea, tornou-o indispensável, mas ele segue concentrado em manter a condição física a longo prazo.

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De olho no calendário movimentado do inverno, o atacante está determinado a continuar sendo opção para a escalação, mantendo o otimismo e a dedicação. "Só preciso continuar em forma, treinar duro, seguir sorrindo e, assim, poderei ajudar a equipe em todos os jogos", concluiu Okafor.