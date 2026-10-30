Segundo o Bild, a obrigação de compra acertada no empréstimo do goleiro no verão será acionada caso o Eintracht consiga evitar o rebaixamento. Considerando as ambições e a qualidade do elenco da equipe de Frankfurt, é uma meta que provavelmente será alcançada, apesar do início de temporada problemático e da atual 14ª posição na tabela.

O Frankfurt pagou ao Freiburg 1 milhão de euros pelo empréstimo no fim de agosto. Se a transferência se tornar definitiva no próximo verão, terá de desembolsar mais 12 milhões de euros. Atubolu deverá, então, ficar vinculado ao Eintracht até 2031. O contrato correspondente ainda havia sido negociado pelo ex-diretor esportivo Markus Krösche, que deixou o clube recentemente.

Antes de chegar ao Eintracht, Atubolu havia vivido um verão bastante turbulento. Como decidiu não renovar seu contrato com o Freiburg, válido até 2028, já estava claro, logo após o fim da temporada passada, que o jogador formado no clube não voltaria a atuar pela equipe. O SCF contratou cedo um substituto: Mio Backhaus, que veio do Werder Bremen por 12 milhões de euros.

Noah Atubolu corria o risco de errar a aposta

O problema: as propostas por Atubolu não chegaram com a rapidez nem em número tão grande quanto o ex-goleiro da seleção alemã sub-21 esperava. "Ele errou completamente a aposta", escreveu a Sport Bild no início de junho, quando já não havia volta para Atubolu no Freiburg.

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O jogador de 24 anos sonhava com uma transferência para a Premier League, mas vários acordos nesse sentido fracassaram ao longo do verão. Assim, foi só no fim de agosto que Atubolu encontrou um novo clube, o Eintracht. Nas semanas anteriores, ficou claro que a equipe de Frankfurt não queria começar a temporada com Kaua Santos como goleiro titular.

Atubolu já faz parte do conselho de jogadores do Eintracht Frankfurt?

Atubolu estreou apenas um dia após sua transferência, no gol do Eintracht, diante do Union Berlin, fora de casa, na abertura da Bundesliga (3 a 3). Até agora, disputou oito partidas pelo Frankfurt em todas as competições e, segundo o Bild, já está muito bem adaptado à cidade às margens do rio Meno. Ele já faria parte do conselho de jogadores.

Atubolu, naturalmente, continua sonhando com a Premier League. Ainda assim, há sinais de que pode permanecer em Frankfurt por muito tempo. O fato de o jogador nascido em Freiburg não ter uma cláusula de rescisão também aponta nessa direção.