Renovação contratual recusada, desejo de sair, o sucessor foi contratado por muito dinheiro, estagnação, quase nenhuma oferta, demissão do empresário: este verão de transferências deve permanecer por muito tempo na memória de Noah Atubolu. O goleiro apontado como futuro nome da seleção alemã corria o risco de ir para a arquibancada no SC Freiburg por conta de uma sequência de decisões negligentes.

Mas, nesse meio-tempo, a situação mudou um pouco: o Eintracht Frankfurt quer Atubolu como novo camisa 1 — e, mais importante ainda, Atubolu agora também quer ir para a SGE, vendo o Eintracht como a "alternativa mais estável" ao seu plano, que deu completamente errado, de realizar o sonho de jogar na Premier League. Agora, os dois clubes precisam chegar a um acordo de alguma forma. Ainda assim: Atubolu acena com um pequeno final feliz após meses de incerteza crescente. Disso, um companheiro de posição no momento provavelmente só pode sonhar.

Florian Kastenmeier chorou de forma dilacerante. O dia 17 de maio de 2026 não se tornou apenas um autêntico pesadelo para o Fortuna Düsseldorf e um dos dias mais sombrios da história recente do clube, mas também para o capitão do time da Renânia. Depois do desastroso 3 a 0 sofrido diante do Greuther Fürth, ficou consumado o chocante rebaixamento do time que, antes da temporada, havia se autoproclamado candidato ao acesso. E então Kastenmeier pôs para fora toda a frustração, a dor e a raiva pela mais miserável entre muitas atuações miseráveis de uma equipe apática e disfuncional ao longo de 34 rodadas.

Kastenmeier é o único jogador aceito pelos torcedores após o rebaixamento

Kastenmeier foi o único jogador naquele dia que ainda podia se aproximar da torcida do Düsseldorf enfurecida sem colocar em risco a própria integridade física. Enquanto o restante da "equipe" do Düsseldorf era mandado embora em meio a gritos de "Nós somos o Fortuna, vocês não", o arrasado Kastenmeier se juntou aos torcedores no setor visitante. Ele lamentou ao lado deles e, com um megafone, dirigiu palavras de desculpas aos fãs. E eles retribuíram com aplausos de incentivo, abraçaram seu capitão, que mais uma vez não tinha culpa de nada.

Foi um retrato do prestígio que Kastenmeier construiu ao longo de sete anos no clube e com a torcida. No início de 2020, ele substituiu como camisa 1 durante todo o segundo turno da Bundesliga o então lesionado Zach Steffen, emprestado pelo Manchester City, e nunca mais abriu mão desse status. A partir dali, Kastenmeier passou a ser uma das poucas constantes de um time do Düsseldorf em permanente reformulação por causa da situação financeira apertada.

Jogadores importantes iam e vinham, mas Kastenmeier ficou e se tornou um dos melhores goleiros da 2. Liga. Forte debaixo das traves e no mano a mano, quase brilhante com a bola nos pés para um goleiro e com qualidades na saída de jogo, mas também volta e meia cometendo um ou outro erro grave, que, no entanto, sempre lhe era rapidamente perdoado.

Por muito pouco, o sonho de voltar à Bundesliga como goleiro titular não se realizou há pouco mais de dois anos, mas a estrutura emocional do Düsseldorf desabou de forma histórica diante de sua torcida contra o VfL Bochum, após ter aberto 3 a 0 no jogo de ida do playoff do rebaixamento. Dois anos e mais um colapso histórico depois, Kastenmeier não quis mais.

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Florian Kastenmeier toma "a decisão mais difícil" de sua vida

Coisa demais havia acontecido em seu período no Fortuna. Os altos e baixos, a semifinal da Copa em 2024, o quase acesso e o dramático superdesastre em Fürth. Apesar de todas as investidas do novo diretor esportivo Samir Arabi, que, em seu primeiro ato no cargo, voou diretamente para Mallorca para se encontrar com o técnico Alexander Ende e o capitão Kastenmeier, o goleiro decidiu não assinar um novo contrato com o Fortuna, então em ruínas.

Por que ele deveria, em plena melhor idade para um jogador, sendo um dos melhores goleiros da segunda divisão e com ambição de também ser titular na Bundesliga, encarar o amargo caminho rumo à terceira divisão? Kastenmeier não tomou essa decisão com facilidade e passou semanas em conflito com ela. Foi a única circunstância que acabou sendo usada contra ele, afinal o clube, com uma reformulação total pela frente (apenas sete jogadores tinham contrato válido para a terceira divisão), precisava de clareza imediata.

Foi "a decisão mais difícil que já tive de tomar", disse o goleiro em um comunicado emocionado, transmitindo de forma crível sua profunda ligação com o clube, mas também ressaltando que agora precisava "seguir um novo caminho": "Eu tracei metas para a minha carreira que quero alcançar. De preferência com o Fortuna. Mas essas metas ficaram muito distantes ultimamente, e estou em uma idade em que preciso dar o próximo passo para seguir o meu caminho pessoal."

No fim das contas, ninguém em Düsseldorf pôde culpá-lo por isso.

Kastenmeier recusa vários clubes: ele apostou alto demais?

Mas, para Kastenmeier, o amargo fim no Fortuna foi uma decisão compreensível, embora possivelmente também fatal. Nesse meio, já se cochicha nos bastidores que Kastenmeier pode ter calculado mal no fim, por ter sido exigente demais.

Porque, embora tenha recebido consultas bastante decentes, ele ainda não encontrou um novo clube — e já faz semanas que tudo está em silêncio em relação a possíveis interessados.

Ele recusou seu ex-treinador Daniel Thioune, que um dia o havia transformado em capitão no Fortuna, porque no Werder Bremen ele seria apenas a solução desejada para ser o novo reserva imediato e concorrente de Karl Hein. Também teria recusado o Hertha BSC, segundo informações da kicker , embora a Velha Senhora quisesse contratá-lo como novo goleiro titular após a venda de Tjark Ernst ao Feyenoord Rotterdam. Segundo a Rheinische Post, a proposta do Hertha ainda segue na mesa. Até o momento, ele não a aceitou. O Hannover 96 também teria demonstrado interesse, mas Kastenmeier — segundo foi dito na kicker — preferiria um destino no exterior.

É possível que a primeira divisão holandesa ou belga desempenhe um papel central nos planos de Kastenmeier. O goleiro é profundamente enraizado em Düsseldorf e um homem absolutamente ligado à família. Ele tem três filhos, que possivelmente não gostaria de tirar do ambiente habitual por causa de uma decisão profissional.

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A chance de Kastenmeier para um final feliz: ele vai até disputar a Champions League?

Mas, segundo o Berliner Kurier, uma opção extremamente atraente também pode de fato surgir em outro lugar. Supostamente, o Como 1907 já teria se interessado por Kastenmeier no verão de 2025 e, agora que ele pode ser contratado sem custos de transferência, esse interesse poderia voltar a ganhar força, especulou o jornal no fim de julho. Desde então, porém, nada mais se soube sobre o caso.

Para Kastenmeier — talvez atualmente um dos maiores derrotados da carrossel de goleiros que gira apenas lentamente — isso provavelmente seria um sonho realizado, pelo qual, no entanto, ele teria de fazer concessões esportivas. Jean Butez é nome certo sob o comando de Cesc Fabregas e, inclusive, entrou em campo como capitão na estreia do time na Serie A contra a Udinese. Portanto, Kastenmeier seria pensado mais como número 2. Hoje, esse posto ainda é de Emil Audero, que, no entanto, vem sendo ligado a uma transferência para a Juventus como reserva.

O preço pelo papel de desafiante não pode ser ignorado. Se o interesse do Como realmente se concretizar e Kastenmeier assinar com o clube, ele se transferirá para um dos clubes mais promissores da Itália, que de forma sensacional se classificou para a Champions League apenas dois anos após subir para a Serie A. Também em termos salariais, o jogador de 29 anos provavelmente daria mais do que apenas um passo à frente.

Assim, o cenário de horror que hoje ameaça, com uma temporada inteira sem clube, ainda poderia se transformar em um pequeno conto de fadas. Os críticos que o acusaram de ter sido exigente demais teriam de se calar imediatamente e reconhecer que, com sua hesitação, ele tomou a decisão absolutamente correta.

No momento, porém, a imagem de derrotado ainda parece de algum modo colada a Kastenmeier. O exemplo de Atubolu, porém, mostra com que rapidez o carrossel de goleiros emperrado na Alemanha e na Europa ainda pode voltar a girar.

Florian Kastenmeier: números e estatísticas

Clube Jogos Gols sofridos Jogos sem sofrer gol Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







