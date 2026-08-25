Recusa em renovar o contrato, desejo de transferência, o sucessor foi contratado por muito dinheiro, estagnação, quase nenhuma oferta, demissão do empresário: Este verão de transferências deve ficar por muito tempo na memória de Noah Atubolu. Ao goleiro apontado como futuro da seleção alemã, chegou a ameaçar a arquibancada por causa de uma sucessão de decisões negligentes no Freiburg.

Mas, nesse meio-tempo, o cenário mudou um pouco: o Eintracht Frankfurt quer Atubolu como novo camisa 1 - e, mais importante ainda, Atubolu agora também quer ir para a SGE, vê o Eintracht como a "alternativa mais estável" ao seu plano, que deu completamente errado, de realizar o sonho de jogar na Premier League. Agora, os dois clubes precisam de alguma forma chegar a um acordo. Ainda assim: Atubolu acena com um pequeno final feliz após meses de incerteza crescente. Algo com que um colega de posição, neste momento, provavelmente só pode sonhar.

Florian Kastenmeier chorou de partir o coração. O dia 17 de maio de 2026 não se transformou apenas em um verdadeiro pesadelo para o Fortuna Düsseldorf e em um dos dias mais sombrios da história recente do clube, mas também para o capitão da equipe da Renânia. Depois do desastroso 0 a 3 diante do Greuther Fürth, ficou sacramentado o chocante rebaixamento do time que, antes da temporada, havia se autoproclamado candidato ao acesso. E então explodiram em Kastenmeier toda a frustração, a dor e a raiva pela mais miserável entre muitas atuações miseráveis de uma equipe apática e disfuncional ao longo de 34 rodadas.

Kastenmeier é o único jogador aceito pelos torcedores após o rebaixamento

Kastenmeier foi o único jogador naquele dia que ainda podia se aproximar da torcida de Düsseldorf, enfurecida, sem colocar em risco a própria integridade física. Enquanto o restante do "time" do Düsseldorf se despedia em meio a vaias e vergonha, ao som de gritos como "Nós somos a Fortuna, e vocês não", Kastenmeier, arrasado, foi até os torcedores no setor visitante. Ele lamentou junto com eles e, com um megafone, dirigiu palavras de desculpas aos fãs. E eles responderam com aplausos de incentivo, abraçaram seu capitão, que mais uma vez não tinha cometido culpa alguma.

Foi um retrato do prestígio que Kastenmeier construiu ao longo de sete anos no clube e com os torcedores. No início de 2020, ele substituiu como camisa 1 durante todo o segundo turno da Bundesliga o então lesionado Zach Steffen, emprestado pelo Manchester City, e nunca mais abriu mão desse status. A partir dali, Kastenmeier passou a ser uma das poucas constantes de uma equipe do Düsseldorf em permanente reformulação por causa das finanças apertadas.

Jogadores importantes chegavam e saíam, mas Kastenmeier permanecia e se transformava em um dos melhores goleiros da 2. Bundesliga. Forte embaixo das traves e no mano a mano, quase brilhante com a bola nos pés para um goleiro e com qualidades na saída de jogo, mas também sempre sujeito a um ou outro erro grave, que, no entanto, era sempre rapidamente perdoado.

Por pouco o sonho de voltar à Bundesliga como goleiro titular não se realizou há quase dois anos, mas a estrutura nervosa do Düsseldorf entrou em colapso de forma histórica em casa contra o Bochum, depois de ter aberto 3 a 0 no jogo de ida do playoff de acesso. Dois anos e mais um colapso histórico depois, Kastenmeier não quis mais.

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Florian Kastenmeier toma "a decisão mais difícil" da vida

Coisa demais havia acontecido em seu período na Fortuna. Os altos e baixos, a semifinal da Copa em 2024, o quase acesso e o dramático superdesastre em Fürth. Apesar de todas as investidas do novo diretor esportivo Samir Arabi, que em seu primeiro ato no cargo voou diretamente para Mallorca para se encontrar com o técnico Alexander Ende e o capitão Kastenmeier, Kastenmeier decidiu não assinar um novo contrato com a Fortuna, que estava em ruínas.

Por que ele, em plena melhor idade para um jogador, sendo um dos melhores goleiros da segunda divisão e com ambições de também ser titular na Bundesliga, deveria encarar a amarga descida para a terceira divisão? Kastenmeier não tomou essa decisão com facilidade, passando semanas em conflito com ela. Foi a única circunstância que acabou sendo vista de forma negativa por alguns, afinal o clube, diante de uma reformulação total iminente (apenas sete jogadores tinham contrato válido para a terceira divisão), precisava de clareza imediata.

Trata-se da "decisão mais difícil que já tive de tomar", transmitiu o goleiro em um comunicado emocionante, deixando clara sua profunda ligação com o clube, mas também enfatizando que agora precisava "seguir um novo caminho": "Estabeleci metas para a minha carreira que quero alcançar. De preferência com a Fortuna. Mas esses objetivos ficaram muito distantes nos últimos tempos, e estou em uma idade em que preciso dar o próximo passo para seguir o meu caminho pessoal."

No fim das contas, ninguém em Düsseldorf conseguiu culpá-lo por isso.

Kastenmeier recusa diversos clubes: ele apostou alto demais?

Mas, para Kastenmeier, o amargo fim na Fortuna foi uma decisão compreensível, embora talvez também fatal. Nos bastidores, já se cochicha no meio que Kastenmeier pode ter calculado mal no fim, por ter sido seletivo demais.

Porque, embora tenha recebido consultas bastante decentes, ele ainda não encontrou um novo clube - e há semanas tudo ficou em silêncio em torno de possíveis interessados.

Ele recusou seu ex-treinador Daniel Thioune, que um dia o havia transformado em capitão na Fortuna, porque no Werder Bremen ele seria apenas a opção desejada para ser o novo número 2 atrás de Karl Hein e seu concorrente. Segundo o kicker , ele também recusou o Hertha Berlim, embora a Velha Senhora quisesse contratá-lo como novo goleiro titular após a venda de Tjark Ernst ao Feyenoord. De acordo com a Rheinische Post, uma oferta do Hertha ainda segue na mesa. Até agora, ele não a aceitou. O Hannover 96 também teria demonstrado interesse, mas Kastenmeier - segundo o que foi publicado no kicker - prefere um destino no exterior.

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A chance de Kastenmeier para um final feliz: ele vai até jogar a Champions League?

E lá pode, de fato, surgir uma opção extremamente atraente, segundo o Berliner Kurier. Supostamente, o Como 1907 já teria se interessado por Kastenmeier no verão de 2025 e, agora que ele pode ser contratado sem custos de transferência, esse interesse poderia voltar a crescer, especulou o jornal no fim de julho. Desde então, porém, nada mais se soube sobre o caso.

Para Kastenmeier - talvez atualmente um dos maiores perdedores da carrossel de goleiros que gira apenas lentamente -, isso provavelmente seria um sonho realizado, pelo qual ele, porém, teria de fazer concessões esportivas. Jean Butez é o nome de confiança de Cesc Fabregas e até levou a equipe a campo como capitão na estreia na Serie A contra a Udinese. Portanto, Kastenmeier seria planejado mais como número 2. Atualmente, esse posto é de Emil Audero, que, no entanto, está sendo ligado a uma transferência para a Juventus como reserva.

O preço pelo papel de desafiante não pode ser ignorado. Se o interesse do Como realmente se concretizar e Kastenmeier assinar com o clube, ele se transferirá para um dos clubes mais promissores da Itália, que, de forma sensacional, se classificou para a Champions League apenas dois anos após subir para a Serie A. Também em termos salariais, o jogador de 29 anos provavelmente daria mais do que apenas um passo à frente.

Assim, o cenário de horror que hoje ameaça, com uma temporada inteira sem clube, ainda acabaria se transformando em um pequeno conto de fadas. Os críticos que lhe atribuíram ter sido seletivo demais teriam de se calar imediatamente e reconhecer que, com sua demora, ele tomou a decisão absolutamente correta.

No momento, porém, ainda existe de alguma forma uma imagem de derrotado grudada em Kastenmeier. O exemplo de Atubolu, no entanto, mostra o quão rapidamente o carrossel de goleiros, travado na Alemanha e na Europa, ainda pode voltar a girar.

Florian Kastenmeier: desempenho e estatísticas

Clube Jogos Gols sofridos Jogos sem sofrer gols Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







