Noa Vahle revela exatamente por que a seleção holandesa vai disputar um amistoso contra o Uzbequistão: “Eles jogam exatamente como…”

Segundo Noa Vahle, o último amistoso da seleção holandesa antes da Copa do Mundo contra o Uzbequistão não serve apenas para ganhar confiança. Ela revelou isso no HNM De Podcast.

A Oranje joga a primeira partida da fase de grupos contra o Japão no dia 14 de junho, mas antes disso ainda há dois jogos-treino programados. Primeiro, a partida de despedida no De Kuip contra a Argélia, seguida de um confronto contra o Uzbequistão nos Estados Unidos.

Segundo Vahle, a escolha do Uzbequistão não foi aleatória. “Sabe por que fazem isso?”, pergunta Vahle a Hélène Hendriks e Merel Ek. “Para ganhar um pouco de autoconfiança”, responde Hendriks.

Esse argumento é imediatamente refutado por Vahle. “Fiz uma pesquisa rápida. Eles jogam exatamente como o Japão”, revela ela. “Isso foi pensado. Foi realmente pensado.”

O Uzbequistão joga, assim como o Japão, principalmente no esquema 3-4-2-1. Para Ronald Koeman, esse país é, aparentemente, o adversário ideal para testar seu plano tático de cara para a Copa do Mundo.

A seleção do técnico Fabio Cannavaro está prestes a fazer sua estreia na Copa do Mundo, mas parte com otimismo para a fase final do torneio mundial. Nas eliminatórias, eles causaram uma excelente impressão.

Como a maioria dos terceiros colocados também passa de fase, o Uzbequistão tem chances reais de chegar à fase eliminatória. No Grupo K, os adversários são Colômbia, Portugal e República Democrática do Congo.